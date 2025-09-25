Fernando González volverá a jugar tenis y lo hará ante un viejo conocido, pues enfrentará al ecuatoriano Nicolás Lapentti, contra quien tuvo cuatro duelos en el circuito ATP y uno en Copa Davis.

El partido será este sábado 27 de septiembre en el Riobamba Tenis Club, de Ecuador. El encuentro está fijado a las 11:00 hora local de Riobamba (13:00 en Chile) y se podrá ver a través de Zapping, en la señal Not TV (canal 17).

González y Lapentti, dos leyendas sudamericanas

El atractivo cruce reúne a dos leyendas sudamericanas: Por un lado Fernando González, ex N°5 del mundo, campeón de 11 títulos ATP y finalista del Abierto de Australia 2007, además alcanzó semifinales de Roland Garros 2009 y cuartos de final en US Open y Wimbledon.

En Juegos Olímpicos el Feña es triple medallista, gracias al oro en dobles (Atenas 2004), bronce en singles (Atenas 2004) y plata en singles (Beijing 2008).

Fernando González está dedicado a las exhibiciones a sus 45 años

Mientras que el ecuatoriano, Nicolás Lapentti, alcanzó el N°6 ATP y conquistó 5 títulos en el circuito. Fue semifinalista del Abierto de Australia 1999 y cuartofinalista de Wimbledon 2002, con destacada trayectoria en Copa Davis para Ecuador.

El cara a cara favorece al tenista chileno: Según la ficha oficial, Fernando González domina 4-1 a Nicolás Lapentti en sus cruces registrados (3–1 en torneos ATP).

El partido más recordado por el chileno es la final de Viña del Mar 2002, en la que el Feña ganó en el tie break del último set. Además tiene triunfos en Basel 2002 (R16), Barcelona 2004 (R32) y Copa Davis 2004, también en Viña. El ecuatoriano, en tanto, se impuso en Kitzbühel 2005 (R16).

Será un duelo de lujo entre dos ex Top 10 con 16 títulos ATP combinados y credenciales de Grand Slam y Juegos Olímpicos. Con un antecedente oficial favorable a González, el partido suma además un componente histórico y emocional que lo convierte en una exhibición imperdible para los fanáticos del tenis.

