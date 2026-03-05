Como es habitual en los tiempos del streaming y las trasmisiones en vivo, la derrota de Universidad de Chile ante Palestino en el último suspiro, en el encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana, dejó varias reacciones, pero una de las más comentadas fue la de Rafael Olarra, quien se encontraba analizando el partido cuando llegó el gol árabe.

El exdefensor azul estaba siguiendo la jugada en una transmisión de streaming de Picado TV Chile, cuando el cuadro del Tino-Tino golpeó en el marcador gracias a una genialidad de César Munder, quien asistió con maestría a Ian Garguez en los 90+6’.

Sin embargo, la reacción de Olarra quedó registrada en plena transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La reacción de Olarra al gol de Palestino

En un extracto subido por el citado medio a sus redes sociales, se puede ver que, en el momento del gol de Palestino, la cámara —que además enfocaba a Cate Ibarra, Dani Arrieta y el relator Carl Felgueras— captó a Rafael Olarra completamente sorprendido y descolocado por la jugada que terminó en el fondo de la red.

El exjugador de La Roja que minutos antes había celebrado con todo el empate universitario, observó la acción con incredulidad, señalando “¡Noooo!” y “no te creo” en un par de ocasiones, e incluso cuestionando la eufórica celebración del DT árabe, ‘La Nona’ Muñoz.

Si bien el extracto termina ahí, en YouTube se puede ver cómo Olarra, tras el impacto inicial que le significó ver al equipo de sus amores quedando eliminado, se sumó al análisis de sus pares y se refirió al error defensivo que terminó marcando el rumbo del partido.

El momento se volvió rápidamente viral y ya acumula más de 2.000 likes y una decena de comentarios en las distintas redes sociales donde fue compartido.

