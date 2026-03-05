En medio de su buena campaña actual en Copa Libertadores, comenzó a vincularse a futbolistas de O’Higgins con una posible convocatoria a la Selección Chilena para los amistosos de marzo próximo en Nueva Zelanda.

Según adelantaron varios medios de comunicación, nombres como el lateral derecho Felipe Faúndezo el volante central Felipe Ogaz, estarán en la lista del entrenador Nicolás Córdova para los duelos ante los oceánicos y Cabo Verde.

Pero no serían los únicos futbolistas de O’Higgins que serían parte de la Selección Chilena para la próxima fecha FIFA. Según el diario local El Rancagüino, habrá un tercer jugador celeste: el delantero Arnaldo Castillo.

El goleador de O’Higgins que será convocado a la Selección Chilena

Fue el propio atacante de origen paraguayo, con 10 años en nuestro país, que tras la victoria ante Deportes Tolima por Libertadores se refirió a esta posibilidad de representar a nuestro país, donde no ocultó su emoción por que se dé tal opción.

“Obviamente tengo la ilusión de representar al país que me acogió; yo amo a este país, mis hijas son chilenas, mi esposa también, entonces me siento uno más. Si se da, sería un orgullo jugar en la Selección“, expresó el goleador de O’Higgins.

En esa línea, Castillo valoró su actual campaña, donde indicó que “lo tomo con mucha responsabilidad. El fútbol es así: en un momento estás en el piso y después estás arriba. Yo estoy con los pies en la tierra. Gracias a Dios se me están dando las cosas. El trabajo da sus frutos”.

Arnaldo Castillo, el goleador de O’Higgins en la temporada 2026 (Photosport)

En síntesis

Los números de Castillo en O’Higgins

Oriundo de la ciudad paraguaya de Ciudad del Este, suma desde su arribo a Rancagua en 2023 hasta la actualidad, entre torneos locales y Libertadores, un total de 4.431 minutos en 93 juegos, donde registra 16 goles y 10 asistencias.

