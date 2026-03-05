La eliminación de Universidad de Chile a manos de Palestino por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana no solo dejó repercusiones dentro de la cancha. También provocó ruido en redes sociales.

Tras el triunfo 2-1 en el Estadio Nacional Julio Martínez, el cuadro árabe publicó un video en sus redes oficiales. El TikTok rápidamente comenzó a viralizarse entre los hinchas que destacaban el ingenio del CM de Palestino.

La publicación mostraba a un hincha azul asegurando que su equipo clasificaría y ganaría la Copa Sudamericana. “El partido importante se viene el miércoles, no todos pueden jugar ese partido lamentablemente. Así que vamos a clasificar a Sudamericana y la vamos a ganar”, decía el fanático en el registro difundido.

A través de TikTok, el cuadro árabe retomó esas palabras y las acompañó con la frase “¿así era o no?” en la descripción, en un tono interpretado como burla tras la eliminación del equipo azul y la promesa no cumplida del hincha.

El siguiente desafío de Palestino

Ahora, el cuadro árabe deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que este domingo 8 de marzo enfrentará a Cobresal por la Liga de Primera en el Estadio Municipal de La Cisterna desde las 20:30 horas.

Palestino llegará a ese compromiso con poco descanso luego del intenso duelo disputado ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. En el campeonato nacional, los árabes marchan en el puesto 13 con 5 puntos, mientras que Cobresal se ubica en el octavo lugar con 7 unidades.

Por lo mismo, el encuentro asoma clave para ambos equipos, especialmente para Palestino. Buscan aprovechar el impulso anímico tras eliminar a la U para escalar posiciones en la tabla.