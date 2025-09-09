La realización de la Supercopa, donde Colo Colo debe enfrentar a Universidad de Chile este domingo en el estadio Santa Laura, nuevamente vuelve a quedar en duda en su organización.

Esto, porque en la previa de la última revisión de parte de la delegación presidencial, a cargo de Gonzalo Durán, hay alarma por las obras que se realizan en el recinto de la comuna de Independencia.

Uno que volvió a sacar la voz fue el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dejó en claro que es complejo dar luz verde cuando hay obras en construcción para un evento masivo.

“Desde el punto de visita de seguridad pública, la opinión es que no se puede ejecutar ningún evento masivo incluyendo un partido en un recinto que está en obras o que tiene obras”, comentó.

Cuatro torres de iluminación se están instalando en Santa Laura. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué dijo el ministro Luis Cordero por el Superclásico?

Fue el propio ministro Cordero quien dejó en claro algunas cosas: “Respecto del partido, recordar lo que ya hemos insistido, al ministerio de Seguridad no le corresponde la autorización de los eventos masivos, le corresponde a cada delegación en el país”.

Pese a esto, deja sobre la mesa las dudas que genera si todavía hay obras activas en el estadio Santa Laura: “Entiendo que tiene una visita inspectiva”.

“La razón es simple, es que los partidos de fútbol reúnen un conjunto de personas en un recinto cerrado que debe permitir que se desarrolle bajo condiciones adecuadas para el espectáculo y para las personas que asisten, por eso mandamos informes”, detalló.

“Vamos a espera la visita, pero un evento masivo en un recinto con obras supone una condición de riesgo en seguridad que recomendamos que no se lleven a cabo”, finalizó.

