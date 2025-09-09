Es tendencia:
Supercopa

Diputado golpea la mesa al delegado presidencial por la Supercopa: “Puede tener nefastas…”

Gonzalo Durán debe dar luz verde al encuentro de Colo Colo vs Universidad de Chile, donde remarcan que Santa Laura está en obras.

Por Cristián Fajardo C.

Gonzalo Durán en la mira por la autorización de la Supercopa.
La Supercopa se está transformando en una verdadera teleserie con la arremetida de la ANFP de llevar adelante el partido de Colo Colo y Universidad de Chile este domingo, a las 15.00 horas en el estadio Santa Laura.

Si bien desde la U han pedido la reprogramación del encuentro, teniendo en cuenta de que el jueves 18 tienen que jugar en Perú contra Alianza Lima, ahora hay otro punto a tener atención.

Las obras de las torres de iluminación en el estadio Santa Laura no estarán terminadas para el fin de semana, por lo que tendrán que ser tapadas, lo que puede provocar graves incidentes.

Si bien el delegado presidencial, Gonzalo Durán, aseguró que todo avanza bien y se comprometió a visitar el recinto, ahora fue un diputado quien amenaza con la aprobación para el partido.

Los trabajos en el estadio Santa Laura serán tapados, pero no terminados, para la Supercopa. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué le dicen al delegado por la Supercopa?

Fue el diputado Jorge Alessandri quien desde el Congreso alzó la voz en contra de Gonzalo Durán, dejando en claro que su decisión de aprobar el Superclásico puede traer consecuencias.

“Llamaría al delegado Gonzalo Durán a tener mucho cuidado en las autorizaciones, ya vimos los problemas que lo tuvieron al borde de una acusación constitucional”, explicó.

“Los canales de televisión han mostrado reportajes de cómo el estadio no está listo para el partido del domingo, donde el delegado pretende ir el 11 de septiembre ir a verificar las condiciones y autorizar el partido en un estadio en obras. Tiene tierra, camiones, hoyos, porque está en construccion”, detalló.

En ese sentido, apunta a la precaución antes de dar la luz verde: “Lo llamo a actuar con responsabilidad, estamos ad portas de las Fiestas Patrias, los carabineros tendrán que desplegarse en fondas, ramadas por la celebración de Chile y una mala decisión de Durán por el partido del domingo puede tener nefastas consecuencias”.

