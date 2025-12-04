Universidad de Chile no ha perdido el tiempo en su búsqueda de un nuevo entrenador ante el inevitable adiós de Gustavo Álvarez. Su todavía actual DT avisó que no seguirá en el club de cara al 2026, lo que obliga a los azules a tener que dar con reemplazante en este mercado.

Nombres han salido varios, pero en las últimas horas se confirmó que ya hubo un contacto directo con un primer candidato para el puesto. Hablamos del argentino Martín Anselmi, quien está libre desde mitad de año tras dirigir al Porto en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, la competencia para quedarse con el DT de 40 años, quien en el 2022 tuvo un desastroso paso por Unión La Calera, no será sencilla para la U.

El otro equipo que quiere a Martín Anselmi

De acuerdo a información entregada por el periodista argentino Uriel Iugt, Anselmi también está en la carpeta de Newell’s Old Boys. Es más, el comunicador asegura que es la principal opción de dos de las agrupaciones que irán a las elecciones del club el próximo 14 de diciembre.

Martín Anselmi es la principal opción de Newell’s en Argentina. ¿Se cae su opción de llegar a Universidad de Chile? | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que el cuadro rosarino viene de cerrar una mediocre temporada 2025, ya que ni en el Apertura ni Clausura del torneo argentino logró clasificar a los playoffs. Mientras en el primer torneo terminó 9° con 19 puntos, en el segundo fue colista del Grupo A con 14 unidades.

Habrá que ver si la oferta de La Lepra logra convencer al trasandino, quien curiosamente desde su debut como entrenador en el 2022 nunca ha dirigido en su país. Comenzó en La Calera, siguió en Independiente del Valle (donde ganó la Copa Sudamericana 2019), continuó en Cruz Azul y luego en el Porto.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán al ruedo este sábado 6 de diciembre cuando desde las 18:00 horas enfrenten a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.