Luego de su paso por Chile, la selección de Argentina y el Sevilla de España, Jorge Sampaoli fue director técnico en tres clubes de Brasil. Curiosamente, dos de ellos se acercaron al casildense para ofrecerle el cargo nuevamente. En primer término, el estratego rechazó el retorno al Santos.

Dio sus argumentos para declinar de la oferta del Peixe, donde fue subcampeón del Brasileirao. Y por estos días, Sampaoli surgió como alternativa para otro equipo que busca entrenador. Un club donde el ex DT de Universidad de Chile también tuvo un paso.

Se trata del Atlético Mineiro, donde el adiestrador estuvo desde marzo de 2020 hasta febrero del año siguiente. Eso sí, el apellido de Sampa emergió ahí después de la respuesta negativa que recibió la directiva del Galo, que tenía a otro argentino como prioridad.

Jorge Sampaoli cuando dirigía a Atlético Mineiro. (Bruna Prado/Getty Images).

Un estratego que tuvo un fracaso estrepitoso en el fútbol chileno, donde dirigió durante apenas tres meses. Aunque su carrera dio un salto gigante luego de su estadía en Unión La Calera. Las referencias son para Martín Anselmi, un periodista devenido en DT que fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle.

Martín Anselmi dirigió a Unión La Calera durante tres meses en 2022. (Andres Pina/Aton Chile).

También dirigió al Cruz Azul de México y salió de ahí con mucha polémica para fichar en el Porto de Portugal. Pero en el Dragón no tuvo mucha suerte: tuvo una actuación calamitosa en el Mundial de Clubes y el club volvió a suelo lusitano eliminado en la fase de grupos.

Sampaoli negocia con Atlético Mineiro de Brasil tras el ‘no’ de un DT que fracasó en Chile

Jorge Sampaoli abrió las negociaciones con el Atlético Mineiro de Brasil, donde podría dirigir a un seleccionado de Chile: Iván Román, zaguero central formado en las inferiores de Palestino, quien es sindicado como una de las grandes promesas en esa institución.

“El club tomó la decisión de avanzar por Sampaoli luego de que Martín Anselmi no aceptara el cargo”, contó el periodista César Merlo, un especialista en el reporteo de fichajes, a través de X. Además, el citado comunicador contó a qué se debió la negativa del ex adiestrador del Porto.

A grosso modo, sintió falta de tiempo. “Anselmi basó su decisión en que busca comenzar un proyecto donde no tenga tanta inmediatez de resultados y pueda, al menos, tener una pretemporada para trabajar su idea”, escribió Merlo, siempre en la ex red social del pajarito. Algo que no podría cumplir en el equipo de Minas Gerais.

De hecho, al cabo de 20 partidos jugados, Atlético Mineiro marcha en el 14° lugar, peligrosamente cerca de la zona de descenso directo, que en la Serie A de Brasil está reservada para los cuatro últimos clubes de la tabla de posiciones. El primero que está en la zona roja, Vitória, se ubica a sólo dos puntos del Galo. Un panorama inquietante para Anselmi. Y quién sabe si para Sampaoli. El tiempo dirá…