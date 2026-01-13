A pesar de que en Colo Colo tienen considerado a Manley Clerveaux como una figura promisoria, de todas maneras lo dejaron salir a préstamo. El rápido atacante haitiano de 19 años fue confirmado como refuerzo de Deportes Puerto Montt.

El Velero salió campeón de La Liga 2D y se ganó el derecho a retornar a la Primera B del fútbol chileno. En ese contexto, la plana mayor puertomontina logró el préstamo de Clerveaux, quien no iba a contar con mucha consideración de Fernando Ortiz.

Neyman tomó la chance de jugar en el estadio Chinquihue y llegó a la zona con un ambicioso deseo: se ve como goleador del torneo en la Liga de Ascenso. Una señal de la convicción que Clerveaux tiene en sus condiciones futbolísticas, que puso a las órdenes del experimentado DT Emiliano Astorga en el sur.

El proceso de adaptación se le ha dado bien al centroamericano. Al menos eso parece. Uno de sus compañeros compartió una imagen en una historia de Instagram donde se ve a Manley Clerveaux junto a él y a Gabriel Castillo, un experimentado volante central que fue clave en el equipo de Jaime Vera en 2025.

“Un jugador muy valioso. Muy rústico, pero muy valioso para los equipos que pretenden pelear algo importante“, dijo el Pillo Vera sobre este mediocampista que fue clave en el Velero. Uno de los que comparte con el hatiano, además de un extremo venezolano que también fue figura en 2025.

Los partners de Manley Clerveaux en Puerto Montt

Deportes Puerto Montt tiene varios jugadores nuevos, entre ellos Manley Clerveaux, pero también hubo algunos que se mantuvieron de la temporada anterior. Tal es el caso del venezolano Reiner Castro, quien también apareció junto al atacante perteneciente a Colo Colo en esa fotografía. “Con las máquinas”, escribió el ex Deportes Temuco, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers.

La foto de Reiner Castro en la Playa Pelluco. (Captura Instagram).

El rápido extremo llanero fue un sorpresivo fichaje de los Delfines, que se lo llevaron como agente libre. Aunque Castro entrenaba en Deportes Valdivia, no tenía ligazón contractual con ellos. Y su participación en el título puertomontino lo hizo renovar su contrato para 2026.

Son muchos los refuerzos de Deportes Puerto Montt para la campaña venidera: Gonzalo Collao, arquero que llegó desde Audax Italiano. También se sumaron Jason Flores, Byron Nieto, Richard Paredes y Juan Jaime, quien apunta a ser un bastión de la zona media en el cuadro sureño. Y confirmaron la renovación de Sebastián Pérez. Eso sí, sufrieron la dolorosa baja de Harold Antiñirre, quien dio el salto a Huachipato.

