Gustavo Quinteros lo tuvo en su plantel de Colo Colo en 2023 y, por esas cosas que tiene el fútbol, llegó a los albos desde Independiente de Avellaneda. Sí, el mismo club que el director técnico argentino-boliviano pronto anunciará formalmente como entrenador.

Por eso mismo, su nombre fue el primer llamado para saber qué puede esperar el hincha del Rojo de Quinteros. Más allá de que ya dejó varias referencias de su trabajo como DT en Vélez Sarsfield, donde fue campeón. En ese contexto, Leandro Benegas contestó un llamado de Muy CAI para contar su experiencia con el estratego.

El argentino nacionalizado chileno fue muy claro. “Ser el primero en presionar la salida. Le pide al ‘9’ que sea el primer defensor, que trate de presionar alto constantemente. Después, estar en el área siempre y poder atacar los espacios libres que pueda haber para terminar en gol”, manifestó Benegas.

“Casi todos sus equipos juegan mucho para el ‘9’. Tienen a los laterales que les pide que pasen mucho al ataque. El ‘9’ tiene que estar siempre dando una mano en las presiones, para recuperar el balón. Eso me pedía. Y ya cuando la jugada fluye y hay posibilidades de terminación, me exigía estar en el área”, graficó el mendocino.

Leandro Benegas lucha un balón ante Bruno Zuculini en un Independiente vs River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Benegas superó los mil minutos jugados en Colo Colo con Quinteros como adiestrador. Sumó 35 partidos jugados y anotó seis goles. Algunos de ellos, muy importantes. Como ese que le anotó a Universidad Católica en un clásico que los albos ganaron minutos después con gol de Damián Pizarro.

Leandro Benegas celebró así su gol ante la Católica. (Javier Salvo/Photosport).

O el que le anotó a Universidad de Chile en el Superclásico que los azules igualaron 1-1 gracias a un cabezazo de Ignacio Tapia. Aunque ninguno de esos tantos sirvió para quitarle el título al Huachipato de Gustavo Álvarez, sí refrendaron las peticiones de Quinteros al Lea Benegas.

Leandro Benegas festejó ante U de Chile en el Santa Laura. (Luis Hidalgo/Photosport).

Benegas cuenta el secreto de ser dirigido por Quinteros en Colo Colo y le da pistas a Independiente

Para Leandro Benegas, haber tenido a Quinteros en el Colo Colo fue clave en poder darle algunas luces a Independiente de Avellaneda, donde anotó 13 goles en 41 partidos jugados. “Es un técnico súper intenso en el trabajo. Y juega el que mejor está, no te regala nada”, expuso el mendocino que milita en Unión La Calera.

“En ese sentido, es igual con todos los jugadores. A todos les exigirá al máximo para que el equipo le vaya bien. Le gusta que sus equipos sean intensos, mantener la presión bien alta, recuperar la pelota lo más arriba posible”, apuntó Benegas sobre la disposición de los equipos de Quinteros.

Gustavo Quinteros duró tres años y tres meses en Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Tuvo más. “Lee muy bien los partidos y hace que los equipos estén bien estructurados en la defensa. Es muy bueno que se le dé la posibilidad de ir a Independiente. Le deseo lo mejor. Bienvenido”, cerró Benegas, quien en los últimos años también jugó en Unión Española y O’Higgins de Rancagua.