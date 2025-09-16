Luego de la renuncia del entrenador de Independiente, la plana mayor se movió rápidamente para cerrar la contratación de Gustavo Quinteros. Finalmente, el ex DT de Colo Colo le dio el sí a la cúpula del Rey de Copas, uno de los clubes más grandes de Argentina y Sudamérica.

Así las cosas, Quinteros traicionó su palabra en algún grado tras aceptar la oferta del Rojo. Y con el correr de las horas, se han conocido nuevos detalles de la negociación que tuvo la cúpula encabezada por el impresentable Néstor Grindetti y el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

El periodista Sebastián Neman, quien maneja muchos datos de la interna del Rojo, dio cuenta de un escándalo en las tratativas. “Desde el entorno de Julio Vaccari deslizan que el acuerdo del nuevo entrenador de Independiente estaba desde antes de jugar vs Banfield”, escribió en X el citado comunicador.

Julio Vaccari renunció en Independiente tras llegar a 10 juegos sin victorias. (Andres Pina/Photosport).

Una acusación que apunta a la ética de Quinteros. Y que también sirve, en parte, para explicar por qué Julio Vaccari le puso fin a su ciclo en el estadio Libertadores de América tras caer 1-0 frente al Taladro para refrendar el descalabro interno que vive el club.

ver también El chileno que llega a Independiente en el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros llega con una fuerte polémica a Independiente

Sebastián Neman, periodista que suele ser portavoz de partes involucradas, reveló que desde el seno íntimo de Vaccari piensan que Gustavo Quinteros arregló las condiciones con Independiente cuando él todavía era el director técnico.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Así las cosas, Quinteros tendrá su debut en un clásico: frente a Racing Club de Avellaneda. Pero antes de eso, el Rojo debe enfrentar a San Lorenzo de Almagro. Ese partido lo disputará con Carlos Matheu como DT interino. Sí, el mismo zaguero central que disputó el Campeonato Nacional 2019 con la Unión Española.

Gustavo Quinteros asumirá en Independiente. (Javier Salvo/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Polémica o no, Quinteros llegará a un fierro caliente y en un ambiente complicado. Algo que conoce muy bien, pues así fue que tomó el mando de Colo Colo. Y su comienzo en Vélez Sarsfield también tuvo puntos de inflexión que fortalecieron el plantel para lograr el título en la Liga Profesional de Argentina.