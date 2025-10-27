Este fin de semana se celebró la fecha 29 de la Liga de Ascenso, jornada que llegó a su fin este domingo con el triunfo de Rangers de Talca por la cuenta mínima ante Deportes Concepción en el renovado Bicentenario Iván Azócar Bernales (ExFiscal de Talca), recientemente reinaugurado por el Mundial Sub 20.

Este triunfo le permitió al elenco piducano asegurar su paso a la liguilla de ascenso al ubicarse en el 5° puesto de la tabla de posiciones con 43 unidades, superando a Santiago Wanderers (6° con 41 ptos) y relegando Antofagasta (7°) y a su rival de esta fecha, Deportes Concepción (8°), ambos con 40.

Este partido, sin embargo, generó bastante contenido en las redes sociales, pero no por el fútbol, sino porque se hizo una denuncia donde se mostraba las malas condiciones en las que se recibió al público visitante.

Denuncian malas condiciones a la hinchada visitante en Talca

En específico fue el usuario de la cuenta de “X”, Roberto Sáez (@btn19), quien utilizó la ex plataforma del pajarito para demostrar su descontento con una gigantesca publicidad de una bebida de fantasía que tapaba la visión de al menos la parte más baja de los asientos de la zona visitante.

Junto a la imagen, el usuario escribió lo siguiente: “Gracias Rangers por la experiencia estadio, @elconce_cl así nos tratan de visita, @ANFPChile” fueron las palabras señaladas por el usuario, quien logró más de 12 mil visualizaciones con su tweet.

(Foto: Captura en X)

Al cierre de esta nota, la publicación ha tenido casi una treintena de RT, más de 300 likes y una serie de comentarios apoyando su crítica, como la de la usuaria @giselandra, fanática del León de Collao y quien escribió “Pero eso debería ser regulado/penalizado por la @ANFPChile la publicidad no puede tapar el espectáculo”.

A esto, se sumó un comentario de un fanático de Rangers (@rodrigoretamal_), quien lamentó lo sucedido y agregó: “Etiquete a @Rangersdetalca_ para la mejora. Y sí: es penca. Uno también es hincha visitante y le gustaría ver bien la cancha”.