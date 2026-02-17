El torneo de Primera B es mucho más intenso que el de Primera A. Esa es la premisa del mediocampista uruguayo, Joaquín Pereyra, ex Santiago Wanderers que este 2026 llegó a Deportes Iquique como refuerzo.

Los iquiqueños aún lamentan el reciente descenso, pero se mentalizan en ir con todo por el título para regresar al fútbol de honor en una competencia que anticipan será un espectáculo.

“En los últimos años el campeonato se ha caracterizado por ser atractivo y ojalá que este año sea igual“, dijo Pereyra a Radio ADN.

Agregó que “justo también está Unión Española, que bajó después de mucho tiempo, los equipos que vienen compitiendo desde hace tiempo y también Iquique, que todos saben que es una plaza fuerte“.

Nueve equipos importantes en Primera B; muy competitivos

“Son ocho o nueve equipos que, en nombre, son importantes. Y todos llevan muchísima gente. Entonces creo que va a ser muy competitivo, como ha pasado en los últimos años, con definiciones infartantes. Ojalá este año no sea la excepción”, complementó.

Pereyra expone que “Iquique se hace fuerte de local es el que tiene las grandes chances de llevarse el campeonato. Y el campeonato es más intenso que el de Primera División. En Primera hay más calidad, y si cometes un error, no te perdonan. Pero en la B se juega con más intensidad“.

Respeto a su fichaje en Iquique, el volante sentencia que “me mostraron confianza y mucho interés. Cuando te llama un entrenador y te cuenta las ganas de contar con uno, se hace más fácil la decisión. Tenía otras ofertas, pero no me convencían”.

Deportes Iquique debuta este sábado como local frente a Unión San Felipe, por la primera fecha de la Liga de Ascenso. La lucha por regresar a Primera División comienza.

