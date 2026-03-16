Santiago Wanderers dio por finalizada la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20 con un importante empate a 3 goles contra Liga Deportiva Universitaria de Quito y así sumó un importante hito, clasificó como líder del grupo C e invicto con 7 unidades.

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Ahora, el elenco Caturro tiene un duro reto en la fase de semifinales, porque deberá enfrentar a un siempre complicado conjunto brasileño, Palmeiras, equipo que al igual que los hombres de Valparaíso fue líder su zona (grupo B) con 7 unidades tras derrotar a la UC de Ecuador (5-0), Olimpia (1-0) e igualar ante Sporting Cristal de Perú (1-1).

Revisa, a continuación, todos los detalles de este imperdible partido de semifinales de la Copa Libertadores Sub-20.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs. Palmeiras por Copa Libertadores Sub 20?

El partido entre Santiago Wanderers y Palmeiras se juega este jueves 19 de marzo a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Banco Guayaquil.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Santiago Wanderers Sub 20 por Copa Libertadores?

A falta de confirmación oficial, se espera que el partido de Santiago Wanderers por las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 será transmitido por TV en Chile a través de la señal DSports+, canal exclusivo del cableoperador DirecTV.

DirecTV

DSports+: 613 – 1613

Además, podrás ver este encuentro de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente gratis a través de Pluto TV.

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De aquí saldrá el rival de Santiago Wanderers:

A diferencia de lo que ocurre con la Copa Libertadores de planteles profesionales, la Sub-20 asegura un partido post semifinales, ya sea la gran final del certamen o también la definición por el tercer puesto.

Así que independiente de si Santiago Wanderers gane o pierda, verá sí o sí acción el próximo domingo 22 de marzo, fecha donde deberá enfrentar al ganador o perdedor, según corresponda, de la otra llave de semis, protagonizada por Flamengo de Brasil y Olimpia de Paraguay.

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