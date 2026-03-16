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Libertadores Sub 20

¿Cuándo juega Santiago Wanderers vs. Palmeiras? Horario y TV de la Copa Libertadores Sub 20

Conoce todos los detalles del partido de semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 para Santiago Wanderers.

Por Franco Abatte

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Wanderers enfrentará a Palmeiras por las semifinales de la Libertadores Sub 20.
© ConmebolWanderers enfrentará a Palmeiras por las semifinales de la Libertadores Sub 20.

Santiago Wanderers dio por finalizada la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20 con un importante empate a 3 goles contra Liga Deportiva Universitaria de Quito y así sumó un importante hito, clasificó como líder del grupo C e invicto con 7 unidades. 

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Ahora, el elenco Caturro tiene un duro reto en la fase de semifinales, porque deberá enfrentar a un siempre complicado conjunto brasileño, Palmeiras, equipo que al igual que los hombres de Valparaíso fue líder su zona (grupo B) con 7 unidades tras derrotar a la UC de Ecuador (5-0), Olimpia (1-0) e igualar ante Sporting Cristal de Perú (1-1). 

Revisa, a continuación, todos los detalles de este imperdible partido de semifinales de la Copa Libertadores Sub-20. 

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs. Palmeiras por Copa Libertadores Sub 20?

El partido entre Santiago Wanderers y Palmeiras se juega este jueves 19 de marzo a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Banco Guayaquil.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Santiago Wanderers Sub 20 por Copa Libertadores?

A falta de confirmación oficial, se espera que el partido de Santiago Wanderers por las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 será transmitido por TV en Chile a través de la señal DSports+, canal exclusivo del cableoperador DirecTV.

DirecTV
DSports+: 613 – 1613

Además, podrás ver este encuentro de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente gratis a través de Pluto TV.

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De aquí saldrá el rival de Santiago Wanderers:

A diferencia de lo que ocurre con la Copa Libertadores de planteles profesionales, la Sub-20 asegura un partido post semifinales, ya sea la gran final del certamen o también la definición por el tercer puesto. 

Así que independiente de si Santiago Wanderers gane o pierda, verá sí o sí acción el próximo domingo 22 de marzo, fecha donde deberá enfrentar al ganador o perdedor, según corresponda, de la otra llave de semis, protagonizada por Flamengo de Brasil y Olimpia de Paraguay.

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Cuadro de desarrollo

Semifinales
19 de marzo
1A
Flamengo
MS
Olimpia
1B
Palmeiras
1C
Santiago Wanderers
Final
22 de marzo
Por confirmar
Por confirmar
Partido por el tercer puesto
Por confirmar
Por confirmar
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