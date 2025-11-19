Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Plantel de Santiago Wanderers es apretado pacíficamente: hinchas se dejan caer en el entrenamiento caturro

Wanderers parte la liguilla por el ascenso en medio de una mala racha: hinchas se dejaron caer en el entrenamiento del Decano previo a Cobreloa.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Apriete pacífico al plantel de Santiago Wanderers.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTApriete pacífico al plantel de Santiago Wanderers.

Santiago Wanderers recibe a Cobreloa este miércoles por la ida de los cuartos de final de la liguilla de ascenso, en la Primera B. En la antesala del encuentro, este pasado martes, un grupo de hinchas del Decano “apretaron” al plantel.

Es que Los Caturros se juegan la posibilidad de volver a Primera División, pero llegan a la acción con una racha de nueve partidos sin conocer el triunfo. Si no consiguen el ascenso disputarán por quinta temporada consecutiva la Primera B.

Sería “el peor registro histórico en esta materia, que ocurrió entre los años 1985 y 1989”, sostiene La Estrella de Valparaíso, agregando que “por lo mismo, y demostrando que la paciencia que queda es prácticamente nula, fue que una decena de hinchas decidió viajar ayer por la mañana hasta el complejo deportivo del club verde“.

¿David Pizarro comprará Santiago Wanderers? Revelan nueva postura ante los rumores

ver también

¿David Pizarro comprará Santiago Wanderers? Revelan nueva postura ante los rumores

Conversación seria, pero tranquila

Según detalla el medio porteño, unos 15 hinchas se dejaron caer en la puerta del Complejo Deportivo Mantagua, solicitando de manera pacífica el ingreso a las instalaciones cuando los jugadores aún entrenaban.

Cerca de 15 fanáticos llegaron al recinto quinterano cuando Domingo Sorace todavía estaba dirigiendo la práctica del primer equipo. En portería, estas personas indicaron que su intención era conversar con los jugadores de manera pacífica, por lo que desde el club accedieron a dejarlos pasar“, publicaron.

Publicidad

Sentencian que “efectivamente, como se comprueba a través de varios registros audiovisuales que comenzaron a circular por redes sociales, los futbolistas escucharon a los aficionados una vez culminada la práctica, lo que no pasó a mayores“.

Santiago Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver EN VIVO la liguilla de ascenso

ver también

Santiago Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver EN VIVO la liguilla de ascenso

Como se informa, el hecho no pasó a mayores y se desarrolló en el marco de una conversación tranquila y pacífica. Wanderers recibe a Cobreloa este miércoles 19 de noviembre, desde las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Lee también
Wanderers vs. Cobreloa: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso
Chile

Wanderers vs. Cobreloa: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso

Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver la liguilla de ascenso
Chile

Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver la liguilla de ascenso

Seleccionado paraguayo que jugó en Chile cuenta su pesadilla en Argentina
Internacional

Seleccionado paraguayo que jugó en Chile cuenta su pesadilla en Argentina

¿Será compañero de algún chileno? Los clubes que tentarían a Icardi
Internacional

¿Será compañero de algún chileno? Los clubes que tentarían a Icardi

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo