Santiago Wanderers recibe a Cobreloa este miércoles por la ida de los cuartos de final de la liguilla de ascenso, en la Primera B. En la antesala del encuentro, este pasado martes, un grupo de hinchas del Decano “apretaron” al plantel.

Es que Los Caturros se juegan la posibilidad de volver a Primera División, pero llegan a la acción con una racha de nueve partidos sin conocer el triunfo. Si no consiguen el ascenso disputarán por quinta temporada consecutiva la Primera B.

Sería “el peor registro histórico en esta materia, que ocurrió entre los años 1985 y 1989”, sostiene La Estrella de Valparaíso, agregando que “por lo mismo, y demostrando que la paciencia que queda es prácticamente nula, fue que una decena de hinchas decidió viajar ayer por la mañana hasta el complejo deportivo del club verde“.

Conversación seria, pero tranquila

Según detalla el medio porteño, unos 15 hinchas se dejaron caer en la puerta del Complejo Deportivo Mantagua, solicitando de manera pacífica el ingreso a las instalaciones cuando los jugadores aún entrenaban.

“Cerca de 15 fanáticos llegaron al recinto quinterano cuando Domingo Sorace todavía estaba dirigiendo la práctica del primer equipo. En portería, estas personas indicaron que su intención era conversar con los jugadores de manera pacífica, por lo que desde el club accedieron a dejarlos pasar“, publicaron.

Sentencian que “efectivamente, como se comprueba a través de varios registros audiovisuales que comenzaron a circular por redes sociales, los futbolistas escucharon a los aficionados una vez culminada la práctica, lo que no pasó a mayores“.

Como se informa, el hecho no pasó a mayores y se desarrolló en el marco de una conversación tranquila y pacífica. Wanderers recibe a Cobreloa este miércoles 19 de noviembre, desde las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.