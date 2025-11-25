Los delanteros suelen atesorar como hueso santo en sus recuerdos los goles que anotan. Un ejemplo de eso es Patricio Rubio, quien marcó una joya hace algunos años que apunta como el mejor tanto de su carrera.

Fue en el año 2014, disputando el torneo de Clausura, cuando Universidad de Chile visitó a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. A pesar de que los azules no hicieron un buen torneo, Rubio jamás olvidaría ese encuento.

Anotó dos goles, pero el segundo que significó el 3-0 final fue algo que le quedó grabado en la memoria por la frialdad y calidad que demostró para definir ante Cristopher Toselli.

El recuerdo del gol del Pato Rubio

En una fiesta de disfraces, a la que asistió disfrazado del comediante Popín, se dio el tiempo de recordar esa anotación, la mejor de su carrera.

“El mejor fue uno que le hice a Católica en San Carlos, que me paso a Toselli por arriba”, fue lo que señaló ante la cámara del influencer Soy un Rockstar.

En esa época aún la hinchada visitante podía asistir a los partidos, por lo que corrió hacia la barra de la U para inmortalizar un festejo. “Celebré a lo Matador Salas”, recordó.

Rubio celebrando a lo Matador Salas

Esa victoria contundente sobre la Católica fue un bálsamo para la U en ese torneo, que apenas sumó 20 unidades y quedó en el 12° puesto de un certamen en el que Colo Colo arrasó: con 42 puntos ganó la estrella 30.