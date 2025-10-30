Los clubes brasileños dominan hace muchos años los torneos en Sudamérica. De hecho, en los últimos seis años elencos de ese país ganaron la Copa Libertadores, lo que se puede repetir este 2025 con Flamengo, el primer finalista.

El técnico del Mengao, Filipe Luis, conversó con la prensa argentina tras el paso de los cariocas a la final del certamen y explicó que esta superioridad se debe a un asunto muy sencillo: el poderío para contratar figuras.

“Se lo atribuyo al poder económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores, mayores posibilidades de disputar los títulos. Brasil tiene clubes con poder económico muy grande, a nivel de Europa, en nuestro caso es eso”, señaló tras ganarle a Racing la llave de semis en Libertadores.

En Brasil suben los sueldos de jugadores que son “tentados”

De hecho aseguró que cuando un crack es tentando, la directiva del Flamengo le sube el salario para retenerlo. “Tenemos jugadores aquí que tenían ofertas de más dinero incluso para ir a equipos europeos y Flamengo logró cubrir eso“, señaló.

Filipe Luis, entrenador de Flamengo.

Esto provoca una ecuación muy lógica. “Entonces al final, mejores jugadores te dan más posibilidades de ganar”, analizó quien fuera jugador del Atlético de Madrid en su época dorada.

Asegura eso sí que “no te garantiza ganar a pesar de que en el papel sean todos muy buenos, pero dentro del campo juegan 11 contra 11. Aunque a la larga, creo que tienes más posibilidades”.

Flamengo fue campeón de Libertadores en el 2019 y en el 2022, logro que pretenden repetir esta temporada. Esperan al ganador de la llave entre Palmeiras y Liga de Quito, que tiene ventaja para los ecuatorianos ya que ganaron 3-0 en la ida.

La final se jugará en el estadio de Universitario de Lima, el 29 de noviembre. Mismo reducto en el que el Fla le ganó el 2019 a River Plate.

