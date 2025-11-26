En un duelo que cambió de horario a última hora, los ojos del fútbol chileno estarán sobre el partido que abre la penúltima fecha de la Liga de Primera. Ahí, Cobresal recibirá a Colo Colo este viernes.

Y es una verdadera final entre ambos equipos, ya que pelean mano a mano un cupo por clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Los mineros tienen las mismas unidades que los albos, pero por diferencia de goles están por ahora fuera del torneo internacional.

Con ese panorama por delante, el team de Gustavo Huerta quiere un lleno total en el norte. Y para eso, confirmaron la presencia de hinchas albos, aunque con un aforo determinado.

¿Cuántos hinchas de Colo Colo se autorizaron ante Cobresal?

Para el partido en el Cobre de El Salvador, Cobresal venderá la mitad de tickets disponibles para la fanaticada de Colo Colo. Ambos equipos se juegan el ir a Copa Sudamericana y se espera masiva asistencia al estadio.

En la primera rueda, Colo Colo derrotó a los legionarios /Photosport

“3000 personas es el aforo autorizado para Cobresal ante Colo Colo. 1500 entradas serán para la hinchada del Cacique. Las puertas se abrirán a las 16:30 horas”, avisó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN.

En un partido pactado para las 18:30 horas por decisión de la Delegación Presidencial, ambos equipos saldrán a jugar con lo mejor que tienen. Eso, porque Huachipato les respira en la nuca, con tres puntos menos en la tabla.

Además de la lucha entre sí, Cobresal y Colo Colo (ambos con 44 unidades) miran de reojo a Audax Italiano y Palestino para superarlos en la tabla. Los tanos tienen 46 puntos y los árabes 45, en una cerrada lucha por ir a Copa Sudamericana.