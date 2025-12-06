Es tendencia:
Tras grave denuncia: Limache calienta duelo por el descenso contra La Serena

El “Tómate Mecánico” no olvida la denuncia que sufrió de parte del cuadro papayero y promete revancha en la última fecha de la Liga de Primera.

Por Felipe Pavez Farías

La Liga de Primera comienza vivirá una jornada de definiciones. Deportes Iquique, Everton y La Serena disputarán su última fecha y quieren escapar del fantasma de la B, que hasta el momento ya se llevó a Unión Española al descenso

El tema es que el duelo de los papayeros ya tiene un nuevo condimento y que viene justamente de Deportes Limache, su rival este sábado y que será local en el Estadio Lucio Fariña. ¿El motivo? La denuncia que puso en jaque el paso a la final de Copa Chile del “Tómate Mecánico”

Definición de infarto: Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena descienden a la B

El cuadro granate acusó que su rival no había cumplido los minutos sub 23 que exige el torneo. Por lo que se desestimaba el marcador global que terminó en 8-1 y que se alcanzó en la revancha en el Estadio La Portada. 

Pese a la denuncia, el Tribunal rechazó la acusación y ahora Limache está en la final de Copa Chile y el próximo 10 de diciembre debe disputar la final contra Huachipato. Pero antes de ello, tiene su “revancha” contra La Serena. Por lo que tras la denuncia decidieron darle un nuevo condimento a este encuentro. 

Con una imagen de un juez de fondo, prendieron la previa del partido. “Pase lo que pase, hoy todo se resuelve en la cancha”, fue el primer aviso de Limache. Además se asoman al fondo Agustín Arce y Bastián Silva, que son justamente los jugadores que se han encargado de cumplir con el minutaje del sub 21.

Por lo que el partido entre Limache y La Serena a las 18:00 horas, y que será en simultáneo al de Iquique vs U de Chile y O’Higgis vs Everton, promete ser de infarto. 

