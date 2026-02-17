Cuando a finales del 2025 se daba a conocer en Argentina que el defensor chileno Paulo Díaz iba a ser “cortado” por el técnico Marcelo Gallardo, ningún hincha de River Plate imaginaba el complejo escenario que viven actualmente.

El “Muñeco” está cuestionado por los malos resultados que registra en el Torneo de Apertura 2026, y los principales medios trasandinos afirman que está “en la cuerda floja“, es decir, a una derrota de salir de su puesto, pese a la idolatría que tiene dentro del club.

Por ello, este martes River y Gallardo se juegan un partido más que importante en el año, aunque el contexto parezca extraño. Primera ronda de Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, equipo de la Primera Nacional. Un duelo donde el DT volverá a confiar en Paulo Díaz.

Paulo Díaz sale al rescate de Gallardo en “final” para River

Los “millonarios” vienen de dos derrotas consecutivas, una goleada que les propinó Tigre como local por 0-4 y la caída por la mínima ante el Argentinos Juniors de Brayan Cortés, por lo que una pérdida más no se aguantaría en Núñez.

Por ello, Marcelo Gallardo decidió dar pie atrás a la decisión inicial de “cortar” a Paulo Díaz y ponerlo como titular en la zona de centrales para el duelo de River ante Ciudad Bolívar. Ocupará el lugar que deja Lautaro Rivero, y acompañará a Lucas Martínez Quarta en la zaga.

Será el segundo encuentro que jugará el oriundo de Santa Cruz en esta temporada, luego que fuera titular y jugará los 90 minutos en el empate sin goles ante Rosario Centralde su compatriota Vicente Pizarro. ¿Estará a la altura de la presión?

Paulo Díaz volverá a ser titular en River Plate

¿Cuándo se juega este encuentro?

El River Plate de Paulo Díaz jugará por la ronda de 32° de Final en la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar en el Estadio Único del Parque La Pedrera, provincia de San Luis, este martes 17 de febrero desde las 22:00 horas.

