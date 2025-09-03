Arranca la fecha 17 de las Eliminatorias de la Conmebol, penúltima jornada de la clasificatoria sudamericana que tiene grandes encuentros, uno de ellos protagonizada por la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, el “Loco” buscará sellar su clasificación a la cita planetaria enfrentando su par de Perú en el histórico Centenario.

Los incaicos, en tanto, son penúltimos en la tabla, solamente superando a “La Roja” y si bien sus opciones de clasificación son remotas, aún están con vida y un triunfo ante los charrúas podría ser crucial de cara a la última fecha. Conoce todos los detalles de este encuentro, horario, partidos y dónde ver en Chile.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Perú por Eliminatorias?

Las selecciones de Uruguay y Perú se enfrentarán por la fecha 17 de las Eliminatorias este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

A diferencia de Chile (Mega) y Argentina (CHV), el duelo entre uruguayos y peruanos no irá por TV en Chile y las únicas opciones de ver este imperdible encuentro por las Eliminatorias Conmebol es de forma ONLINE, a través de las siguientes plataformas, el sitio web de CHV y Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

Al inicio de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, la selección de Uruguay es 4° en la tabla con 24 puntos en 16 duelos disputados, quedando a solo una unidad de sellar su clasificación a la cita planetaria.

¿Qué pasa con Perú? Los incaicos,en tanto, están actualmente en el 9° lugar con 12 unidades, prácticamente eliminados, pero aun con chances matemáticas de clasificar al repechaje.

