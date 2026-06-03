Los "Leopardos" hicieron de local en Bélgica ante el cuadro europeo donde exhibieron sus armas más potentes, mas no fueron capaces de romper el cero.

Mientras la Selección Chilena se prepara para el amistoso de este sábado ante Portugal, y a la espera de una definición sobre su segundo partido de la gira por Europa, su siguiente rival Congo se midió ante un competitivo rival como Dinamarca.

El encuentro se disputó en la ciudad belga de Lieja y le sirvió al técnico de los Leopardos, el francés Sébastien Desabre, para ver en acción a sus principales figuras, lideradas por el delantero Cédric Bakambu, que juega en el Betis de Manuel Pellegrini.

Al frente de Congo estaba un cuadro danés que pese a no lograr la clasificación para el Mundial 2026, tenía en su plantes a futbolistas que militan en el primer mundo futbolístico, como Rasmus Hojllund, Christian Erikssen o Patrick Dorgu, entre otros.

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Congo iguala con Dinamarca previo a medirse con Chile

Para este amistoso, el cuadro africano saltó a la cancha con un esquema 5-4-1, donde además de mostrar su exuberancia física y por momentos bastante juego violento, contó con el masivo apoyo de sus hinchas en Lieja, sintiéndose los dueños de casa.

Ante Dinamarca, Congo jugó con Lionel Mpasi en el arco; Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku y Gédéon Kalulu en defensa; Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe y Yoane Wissa en mediocampo; Bakambu en delantera.

En el segundo tiempo y con los cambios, el equipo de Desabre que en la parte inicial tuvo las ocasiones más claras para anotar, cambió su esquema y pasó a un 4-4-2, permitiendo más espacios y que los europeos se acercaran, mas nos quedamos acéfalos de goles en Bélgica.

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Cédric Bakambu, la figura de Congo, peleando con la defensa de Dinamarca (Getty Images)

¿Cuándo es el amistoso con Chile?

Originalmente, el encuentro que Congo sostendrá ante la Selección Chilena debía jugarse este martes 9 de junio a las 12:00 horas en Cádiz; sin embargo, en España cancelaron el encuentro por “prudencia sanitaria”, a raíz del brote de ébola que enfrenta la nación africana.

Así las cosas, está en manos de las dirigencias tanto de Chile como de los Leopardos definir si se llevará a cabo el lance, ya sea a puertas cerradas o en otro país de Europa.

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