Universidad de Chile ya tiene a su cuarto refuerzo tras anunciar oficialmente el fichaje de Juan Martín Lucero. El Gato se suma al ataque del Chuncho para la temporada 2026, como incorporación para el plantel que dirige el nuevo entrenador azul, Francisco Meneghini.

Lucero se suma así a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero entre los refuerzos azules. Vargas, Rivero y Lucero son nombres fuerte y conocidos, mientras el paraguayo de 23 hizo hace poco su debut con la selección del país mediterráneo.

Sin embargo, Juan Cristóbal Guarello no está convencido que la U haya dado un salto de calidad respecto al año pasado. Es más: King Kong comparó a los azules 2026 con la descendida Unión Española 2025, que con buenos nombres terminó sufriendo la edad y falta de juventud.

La U okey, pero veterana…

“La U… okey. Pero la U es un equipo veterano. Unión (Española) veterana (descendió), cuidado. La U es candidata (al título), pero es menos que el año pasado para mí“, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

¿La U se puso vieja? Guarello alerta y compara al Chuncho con la descendida Unión Española.

Sentenció que “Universidad de Chile envejeció el equipo, y se les fue Matías Sepúlveda. El Gato Lucero del 2025 no jugó. Rivero no sé. Y Lucas Assadi no sé cuánto más se queda. ¿La U mejoró en delantera? Di Yorio y Tucu Contreras llegaron con cartel el año pasado. La U tenía dos goleadores”.

Cabe recordar que en la delantera de la U partieron Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández.

En su reemplazo los azules ficharon como refuerzos para el presente año a un Eduardo Vargas de 36 años, un Octavio Rivero de 33 y el Gato Lucero de 34.