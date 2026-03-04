El popular video “Sin Editar” que sube Universidad de Chile a YouTube siempre es muy esperado por los hinchas, aunque el último tuvo una rápida viralización en las redes sociales.

Esto, porque se trató de la intimidad del camarín azul en la victoria por 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico 199 disputado en el estadio Monumental, por lo que todos querían ver detalles.

Pero algo que llamó la atención ocurrió antes del partido, cuando un grupo de jugadores estuvieron realizando un particular ejercicio mental de la mano del psicólogo cubano Juan Miguel Cruz.

Una hoja con varios números y los jugadores apuntando con su dedo, fue lo que se pudo ver en la publicación, donde estuvo Ignacio Vásquez, Maximiliano Guerrero y Javier Altamirano.

Maximiliano Guerrero activó la concentración en el Superclásico. Foto: U de Chile.

Particular ejercicio mental de la U antes del Superclásico

Los jugadores de Universidad de Chile mostraron su intimidad del camarín, tanto así que también se pudo ver el trabajo psicológico de algunos jugadores de la mano de Juan Miguel Cruz.

“No mostrí, que es un secreto”, decía entre bromas Altamirano, mientras Maxi Guerrero iba apuntando con su dedo números en una hoja, lo que iba siendo cronometrado.

“Era un test de diagnóstico y activación de la concentración, por lo general todos los partidos pero es con un grupo de jugadores selectos que les gusta”, comentó el mismo Cruz en el video.

Algo que en el fútbol puede ser visto como extraño, pero que cada día toma fuerza en el interior de los planteles profesionales y que, esta vez, se cerró con una victoria para la U.

Mira el video:

