En un mercado de fichajes cargado de sorpresas, llegadas y salidas, un ex jugador de Universidad de Chile impactó al anunciar que se despide de las canchas de forma definitiva, tras más de 15 años de carrera en donde militó en numerosos equipos Sudamericanos.

A través de una extensa publicación en sus redes, Juan Pablo Passaglia, quien jugó con los azules entre 2012 y 2013, se retira del profesionalismo.

“Hoy me despido del fútbol profesional. Ese deporte que me enamoró desde muy chico y que soñé que algún día fuera mi profesión. Fueron muchos años de entrenamientos, viajes, concentraciones, vestuarios, sacrificios y sueños. Años de felicidad inmensa, de goles y abrazos”, escribió en Instagram.

En la misma línea, añade que “el fútbol me dio mucho más que una carrera. Me dio amigos que son para toda la vida. Me llevó a conocer lugares y personas increíbles. Me formó como jugador, pero sobre todo como persona. Gracias a cada club que confió en mí y me abrió sus puertas”.

La carrera de Juan Pablo Passaglia

El jugador de 36 años comenzó su carrera en San Martín de San Juan el 2010 de la liga argentina, pasando luego por Defensores de Belgrano.

El 2012 llegó a Universidad de Chile donde fue cedido a Deportes La Serena, jugando 13 partidos en la liga y regresando a los azules el 2013, donde disputó un puñado de partidos, dejando el club por falta de cupos extranjeros, llegando a Barnechea a préstamo.

Tras despedirse de Chile pasó por distintos clubes de la liga argentina entre ellos Douglas Haig, Defensores de Belgrano, Juventud Unida Universitario, Chaco for Ever, Talleres y Barracas Central.

El 2019 dio el salto a la liga de Rumania, donde militó en clubes como FC Politehnica Iasi, UTA Arad y Chindia Targoviste. El 2023 regresó a Argentina donde se sumó partidos en Agropecuario, Chacarita Juniors y All Boys.

