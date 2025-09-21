Con justa razón, en nuestro país existe un odio gigante hacia el perezoso entrenador argentino Ricardo Gareca, quien no logró llevar a la Selección Chilena hasta el Mundial 2026, a cambio de un camión de billetes que cobró.

Sin embargo, si preguntan en Perú por el nombre del “Tigre”, las referencias son más que positivas hasta ahora. No es para menos, fue el responsable del mejor momento futbolístico de ese país, donde lograron volver a una Copa del Mundo tras 36 años.

Por ello, cada vez que se habla de un posible técnico para “La Bicolor”, el nombre de Gareca aparece como primera opción. El tema es que en una entrevista con Radio Caracol de Colombia, confirmó una noticia que le rompió el corazón a ese país.

Gareca confirma que no volverá a dirigir en Perú

Junto con negar que tuvo ofrecimientos desde ese país y también de Venezuela para hacerse cargo de sus selecciones, el estratega alérigico al trabajo dejó en claro que al país vecino no volverá a dirigir su selección, y entregó sus razones.

“En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto”, expresó Gareca.

Respecto a si “agarrará la pala” prontamente, el trasandino explicó que “yo tengo unos emprendimientos personales en Argentina, lo que he decidido es no trabajar porque tengo cosas postergadas y voy a estar con mi familia. Es necesario la presencia mía con mis hijos”.

“Pero el año que viene la idea es empezar a trabajar. Acá en Argentina, en Colombia o en el lugar que se dé. No tengo problemas del lugar y desde enero puedo escuchar ofertas“, sentenció Ricardo Gareca para dejar en lágrimas a Perú.

Los números que dejó el “Tigre” en Chile

Tras su exitoso paso por Perú, Ricardo Gareca se convirtió este año en el peor entrenador en la historia de la Selección Chilena, con un paupérrimo 18,8% de rendimiento en juegos por los puntos.

