¡Increíble! Piden a gritos que el anti trabajador Ricardo Gareca sea su DT: “Entregarle un proyecto…”

El entrenador argentino, que está muy cómodo sin tener que mover un dedo, es pedido a gritos para un nuevo proceso.

Por Carlos Silva Rojas

Ricardo Gareca puede volver a dirigir.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTRicardo Gareca puede volver a dirigir.

El peor entrenador en la historia de la selección chilena es Ricardo Gareca, por sus pésimos resultados en la cancha y su nulo trabajo en las prácticas.

El Tigre para muchos es el máximo responsable de la eliminación de la Roja para el Mundial de 2026, ya que bajo su mandato el equipo nacional apenas ganó un partido y renunció al cargo.

Ahora Gareca está sin trabajar, al igual que en Chile pero ahora sin contrato, por lo que espera la opción para volver a dirigir.

En Perú piden a gritos por el regreso de Ricardo Gareca

Aparte de Chile el otro equipo que está eliminado para el Mundial de 2026 es Perú, donde también dirigió Gareca e increíblemente lo piden de vuelta, pese a su catastrófico rendimiento en la Roja.

El futbolista y también creador de contenidos peruano Reimond Manco dijo en su programa Línea de 5 que el argentino es el idea para volver a dirigir a la Bicolor, que está en proceso de búsqueda de un estratega.

Ricardo Gareca “dirigiendo” a Chile ante Bolivia. Foto: Daniel MIRANDA/APGNoticiasBo/Photosport

“No me gusta ninguno de ellos para la Selección (ni Fabián Bustos, ni Néstor Gorosito). Hay muchos entrenadores que encuentran su lugar en el mundo, pero creo que Jean (Ferrari), que creo que es una persona inteligente, como sé que lo es, y quiere entrenar con bombo y platillos y por la puerta grande. Si yo fuese él, debería buscar a Gareca y tratar de presentarle un proyecto que lo convenza“, dijo el mediocampista.

Gareca encontró su lugar en el mundo en la selección y la selección encontró su lugar en el mundo con Gareca“, cerró sobre el Tigre.

A nadie le falta a Dios…

