El regreso de Ben Brereton a la selección chilena ha sido destacado por todos los hinchas, más allá que no vive su mejor momento futbolístico para las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Tras ser borrado por Ricardo Gareca, fue el interino Nicolás Córdova el que le volvió a abrir las puertas de Juan Pinto Durán, donde incluso fue titular en el choque ante Brasil donde se perdió en Maracaná.

Pese a todo, Brereton se ha encargado de demostrar lo feliz que está nuevamente en la Roja, donde hasta sus compañeros lo apoyan y lo motivan en este nuevo proceso.

Fue incluso un jugador de la actual nómina quien sacó risas al responderle un posteo en redes sociales, con un pack de fotografías de la Roja, con el mejor inglés posible: Javier Altamirano.

Javier Altamirano y Ben Brereton en los entrenamientos de la Roja. Foto: Javier Torres/Photosport

ver también “Yo toqué dos pelotas en el Maracanazo”: la insólita defensa del Pato Yáñez a Brereton en la selección chilena

¿Qué le dijeron a Ben Brereton?

Fue Javier Altamirano quien respondió una de las últimas publicaciones de Ben Brereton en su Instagram personal, donde muestra su felicidad al volver a defender la camiseta de la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

El inglés-chileno compartió varias fotografías de su nuevo proceso en la selección, mostrando con orgullo volver a ser parte del equipo de todos, en un compromiso que pedía a gritos.

Si bien no escribió un mensaje y sólo puso la bandera de Chile, una de las sorpresas para sus seguidores fue la respuesta del jugador de Universidad de Chile, la que fue en inglés.

“How nice friend!!” fue el mensaje que le escribió el volante de la U, con quien ha compartido estos días en Juan Pinto Durán, demostrando que se comunican de lo mejor con Brereton.

Publicidad

Publicidad

Revisa el mensaje: