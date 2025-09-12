La Copa Davis llega al Estadio Nacional este 13 y 14 de septiembre y la expectativa es máxima. A pesar de las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, el público ha respondido con entusiasmo en lo que a la venta de entradas respecta.

Cabe recordar que los partidos del sábado comenzarán a las 17:00 horas con el primer singles entre Cristian Garin y Aaron Gil Garcia, seguido de Tomás Barrios contra Alex Knaff.

En tanto, la jornada de domingo partirá a las 16:00 con el duelo de dobles, donde Barrios y Matías Soto representarán a Chile, y de ser necesario se disputarán los singles de cierre.

¿Quedan entradas para la Copa Davis?

Todas las entradas del día sábado se encuentran agotadas. Lo mismo ocurre con el abono de dos días.

Afortunadamente, hay entradas disponibles para el domingo 14 de septiembre. Al revisar en Punto Ticket, hasta las 18:00 horas de este viernes, esta es la disponibilidad:

Preferencial Norte: 44 entradas disponibles

44 entradas disponibles Pacífico: 10 entradas disponibles

10 entradas disponibles Andes: 7 entradas disponibles

