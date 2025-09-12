Pronósticos Unión Española vs Audax Italiano: un Clásico de Colonias entre la permanencia y la ilusión copera

RedGol te brinda los mejores pronósticos deportivos para apostar en Unión Española vs Audax Italiano, en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Este sábado a las 12:30 horas, en el Estadio Santa Laura, Unión Española y Audax Italiano protagonizarán una nueva edición del Clásico de Colonias, con realidades muy distintas. Los Hispanos necesitan sumar de a tres para escapar de la zona baja: cuentan con 17 puntos, apenas tres más que Deportes Iquique, mientras que Limache registra 18 y La Serena 19.

Los Itálicos, en cambio, viven otro presente: acumulan 37 unidades, aunque se alejaron de la lucha por el título y ahora apuntan a consolidarse en los puestos de copas internacionales.

Antes de este partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Unión Española vs Audax Italiano

Goles totales: Más de 2.5 1.85 Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz 3.25 Córners de Unión Española: Más de 5.5 2.10

Una jornada con goles en el Clásico de Colonias

En tres de los últimos cuatro encuentros de Unión Española se anotaron más de dos goles. La misma tendencia muestra Audax Italiano, con tres de sus anteriores cuatro presentaciones terminando con al menos tres tantos en el marcador.

Además, en tres de las últimas cuatro visitas de los Itálicos a los Hispanos también se registraron más de dos goles.

Goles totales: Más de 2.5 – 1.85 en Betano

Aránguiz, la rueda de auxilio de los Hispanos

Pablo Aránguiz se ha consolidado como una de las figuras de la Furia Roja, a pesar del difícil presente que atraviesan en la Liga de Primera. El volante registra tres goles en sus últimos seis partidos del torneo.

En el acumulado de la temporada, entre liga, Copa Chile y Copa Sudamericana, suma 13 conquistas y cuatro asistencias.

Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz – 3.25 en Betano

Más de cinco córners para la U. Española

En siete de sus 11 partidos como local en el Campeonato Nacional, el elenco hispano ejecutó más de cinco tiros de esquina.

Además, es el segundo equipo con el mayor promedio de córners a favor en casa, con 7,27 por encuentro.

Córners de Unión Española: Más de 5.5 – 2.10 en Betano

Cuotas en Unión Española vs Audax Italiano

