La Supercopa 2025 recibió la luz verde de parte de las autoridades regionales, por lo que ya es un hecho que Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile el domingo en el estadio Santa Laura.

Pero hubo un detalle que no todos pudieron ver en la inspección del delegado presidencial Gonzalo Durán, quien aseguró que las obras estaban bien y que no había escombros dentro del recinto que pudieran ser utilizados por hinchas.

Una versión que quedó colgando luego de que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, pudo confirmar lo contrario, por lo que alerta a las autoridades de la gravedad que esto puede representar.

“Hay obras en curso en el estadio. La ANFP hizo un esfuerzo para proteger las obras que están en el lado norte del estadio, pero el recinto sigue con obras”, detalló Iglesias.

Pese a que aislaron la zona, se mantienen las obras y hasta camiones.

ver también “¿Y si no jugamos la Supercopa?”: en la ANFP confiesan que estuvieron a punto de ceder con U de Chile

¿Qué pasó con las obras en el estadio Santa Laura?

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo durante en la semana que “no se puede jugar un partido en un recinto con obras”, algo que fue pasado por alto esta jornada en el estadio Santa Laura.

Publicidad

Publicidad

Esto, porque si bien taparon los hoyos de las torres de iluminación para que no ingrese público a las obras, hay escombros que pueden ser utilizados por gente mal intencionada, además que están los camiones de la construcción estacionados en un rincón de la zona norte, según se pudo ver en imágenes desde un dron.

“Si sucede algo el día domingo, los responsables serán los que autorizaron el partido y quienes insistieron en que el partido se jugara”, destacó el alcalde Iglesias.

“La ANFP es la que organiza y la autoridad regional es quien autoriza el partido. Ellos tendrán que responder si ocurre algo el día domingo. Como municipio tuvimos nuestra posición, insistimos en que no se jugara”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Revisa las imágenes:

Las rejas que separarán a los hinchas de la zona de obras en Santa Laura.