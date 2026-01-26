Es tendencia:
Palestino golpea el mercado y suma jerarquía: Enzo Roco es su nuevo refuerzo

Palestino confirmó la llegada de Enzo Roco como nuevo refuerzo, sumando experiencia internacional y jerarquía defensiva al plantel.

Por Sebastián Amar

Enzo Roco es nuevo jugador de Palestino
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEnzo Roco es nuevo jugador de Palestino

Palestino dio un paso fuerte en el mercado de fichajes y confirmó a Enzo Roco como su nuevo jugador. El club árabe anunció oficialmente la llegada del defensor, reforzando una zona clave del equipo.

La confirmación llegó mediante una publicación en Instagram, donde Palestino destacó la incorporación del zaguero chileno, quien vuelve al fútbol nacional tras una extensa trayectoria internacional. Con pasado en ligas de alto nivel, Roco aporta experiencia y jerarquía a un plantel que apunta alto.

El arribo del defensor no es casualidad. En La Cisterna buscan consolidar un equipo competitivo para pelear en todos los frentes, con especial foco en la Copa Sudamericana, torneo en el que Palestino pretende ser protagonista y disputar mano a mano la clasificación con Universidad de Chile.

Roco llega para transformarse en uno de los referentes defensivos del equipo. Se espera que aporte liderazgo y orden en una línea que necesitará solidez ante rivales de mayor exigencia continental.

Refuerzo de peso para desafío internacional

La experiencia de Enzo Roco en competencias internacionales es vista como un valor agregado clave por el cuerpo técnico. Su recorrido en Europa y en la selección chilena lo posiciona como una pieza importante para afrontar partidos de alta presión.

En Palestino entienden que la Sudamericana exige jerarquía y oficio, cualidades que el defensor ha demostrado a lo largo de su carrera. Su presencia busca elevar el estándar competitivo del equipo en duelos decisivos.

Palestino no solo quiere competir, sino que aspira a dar pelea en el plano internacional. Con Enzo Roco confirmado, Palestino se ilusiona con armar un plantel capaz de desafiar a la U y avanzar con fuerza en la Copa Sudamericana.

