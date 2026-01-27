Audax Italiano se encuentra definiendo lo que será la nueva temporada donde enfrentarán un partido definitorio por Copa Sudamericana frente a Cobresal y, pensando en ello, el cuadro audino tendría todo listo para sumar un nuevo refuerzo.

El equipo itálico tuvo importantes bajas tras el fin del campeonato 2025, donde Jorge Espejo, Lautaro Palacios, Luis Riveros, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia se despidieron del club. Pero ante esto, el cuadro ha sumado a cruciales figuras a sus filas.

El jugador de Palestino que se acerca a Audax

Según revela Tano Noticias, Alejandro Hales de 19 años se sumará al cuadro de La Florida. “El delantero llega proveniente de Palestino y ya entrena en el Complejo, incluso viendo acción en el amistoso disputado ayer ante su ex club”.

“Según lo que maneja Tanoticiascl, Ale irá alternando entrenamientos con el primer equipo, mientras suma minutos defendiendo a la Proyección durante la temporada”.

“Además, el joven atacante ha sido parte de procesos de la Roja, confirmando su proyección y el buen ojo del club por apostar al talento joven”.

Todos los refuerzos de Audax para este 2026

Diego Coelho llegó desde Cobresal para sumarse a los itálicos, mientras que desde Argentina llegó Marcelo Damián Ortiz ex jugador de Atlético Tucumán.

A ellos se suman Martín Ballesteros proveniente de la U de Chile, desde Huracán llegó Rodrigo Cabral y Favian Loyola que arribó desde la MLS. Además de anunciar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.

Mientras que Sergio Santos podría sellar su regreso a la escuadra audina tras pasar las últimas temporadas en la liga estadounidense.