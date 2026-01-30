Colo Colo y Deportes Limache serán los encargados de dar el puntapié inicial a la Liga de Primera este fin de semana, en un cruce que marcará el arranque oficial de la temporada del fútbol chileno.

El Cacique llega con la misión de cambiar la imagen tras un 2025 para el olvido, sin pelea por el título ni presencia internacional. Mientras que el elenco Tomatero, que afronta su segundo año en Primera División con la ilusión de consolidarse en el Campeonato Nacional.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Limache EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Limache, juegan este sábado 31 de enero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Elias Figueroa Brander, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cerveceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Programación Fecha 1 de la Liga de Primera: Agenda de partidos y horarios

¿Pueden ir hinchas de Colo Colo al partido?

El duelo entre Colo Colo y Deportes Limache se disputará con acceso exclusivo para hinchas locales. Por decisión del club anfitrión, solo los abonados limachinos podrán ingresar al estadio.

Publicidad

Publicidad

Esto, tras no alcanzar un acuerdo con las autoridades de la Región de Valparaíso para autorizar la presencia de público visitante.