El oscuro episodio que golpeó a Juan Carlos Gaete antes de su salida de Chile

El ex Colo Colo vive un gran momento deportivo en Costa Rica, contrastando con sus últimos días en Chile el 2025.

Por Franco Abatte

El fútbol no siempre permite abstraerse de los problemas que hay en la sociedad. Y un ejemplo de ello fue lo vivido por el futbolista Juan Carlos Gaete en la recta final de la Liga de Primera 2025.

El exjugador de Colo Colo atravesó una situación grave a finales del 2025, totalmente ajena al juego y que terminó marcando uno de los momentos más complejos de su vida, tanto personal como profesionalmente.

El duro momento personal que vivió Juan Carlos Gaete en 2025

De acuerdo a información publicada por el medio The Clinic, todo comenzó la noche del sábado 8 de noviembre, mientras Cobresal, su club durante la temporada 2025, se preparaba para un duelo clave ante Everton en El Salvador, con el objetivo de pelear un cupo a la Copa Sudamericana.

En ese contexto, el delantero chileno de 28 años vivía horas de tensión en su domicilio, ubicado en la comuna de Diego de Almagro. Cerca de las 22:00 horas, recibió una serie de mensajes vía WhatsApp con insultos y amenazas directas, las que encendieron todas las alarmas.

Según consta en la denuncia, los mensajes incluían frases como los voy a hacer cag*, les va a quedar la zor**” y “tengo pistola y respaldo”, palabras que provocaron un temor real en el futbolista y en su entorno cercano.

Al día siguiente, y pese al delicado momento personal, Gaete fue parte de la citación de Cobresal y observó desde el banco la derrota por 2-1 ante Everton. Dos meses más tarde, el atacante cerró su etapa en el fútbol chileno y emprendió rumbo al extranjero para iniciar un nuevo capítulo en su carrera: firmó por Cartaginés de Costa Rica, donde ha logrado reencontrarse con el fútbol y los goles.

Tras este episodio, Juan Carlos Gaete, abandonó Chile para jugar por el Cartaginés de Costa Rica. Foto: Cartaginés.

Juan Carlos Gaete recurrió a la justicia tras las amenazas

Sin embargo, la distancia no significó olvido. Desde el citado medio añadieron que Juan Carlos Gaete decidió llevar el caso a la justicia chilena. Actualmente, el proceso legal sigue en etapa investigativa y la Fiscalía ya fijó fecha para la formalización: será el próximo 11 de marzo a las 9:00 horas.

De acuerdo al documento del Ministerio Público, los hechos serían constitutivos del delito de amenazas simples contra personas y propiedades, tipificado en el artículo 296 N°3 del Código Penal, atribuyéndose al imputado participación en calidad de autor y en grado de desarrollo consumado.

