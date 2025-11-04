Una gran preocupación surgió entre los hinchas de Universidad de Chile con la ausencia de Lucas Assadi, el jugador que permitía sumar en los azules los minutos Sub 21 necesarios en la Liga de Primera 2025.

Esto aumentó en desesperación el fin de semana, cuando ante Huachipato Gustavo Álvarez no alineó ningún juvenil para cumplir los minutos, aunque esto tenía una explicación.

Fue en radio Cooperativa donde explicaron la particular situación que permite a la U estar más tranquila con este reglamento, donde ocuparon el comodín del jugador en la selección chilena.

En ese sentido es Jhon Cortés, jugador que está en el Mundial Sub 17, el que sumará 63 minutos por partido, donde se le hizo contrato justo antes de viajar a Qatar.

Jhon Cortés llegó a los 6 años al país y ahora está con la Roja en el Mundial Sub 17. Foto: U de Chile.

¿Quién es Jhon Cortés en U de Chile?

Así lo detallaron en Radio Cooperativa, al explicar la fórmula que ocupó Universidad de Chile para resolver el problema de los minutos juveniles en las últimas fechas con Jhon Cortés.

“El joven extremo nacido en Colombia llegó a Chile con tan solo 6 años y vivió sus primeros años en Tocopilla, región de Antofagasta”, detallaron desde el club azul.

Por lo mismo, confirman: “Respecto a una duda que tenían los hinchas que se estaban preocupando por los minutos Sub 21 y estos 335 minutos que le faltan a la U en las planillas de la ANFP”.

“Antes de viajar rumbo a Qatar pasó por La Cisterna y puso su primera firma como profesional John Cortés, el jugador de origen colombiano que está en la U y que por lo tanto bonifica con este ítem para los azules”, agregaron.

¿Cómo sumará minutos Jhon Cortés en U de Chile?

El jugador por estar en la selección chilena sumará 63 minutos por cada partido, donde la Roja jugará, al menos tres, en la fase de grupos del Mundial Sub 17 en Qatar.

“Significa 189 minutos menos de peso para Gustavo Álvarez (63 por partido), por lo que serán 146 minutos, si Chile no pasa a los 16avos del Mundial, los que le van a restar al conjunto azul para los últimos cinco partidos: es decir tendría que ocupar un sub 21 por 30 minutos por encuentro”, detallan.