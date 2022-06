Diego Buonanotte tenía todo listo para partir hacia el fútbol de Bolivia pero la directiva de Jorge Wilstermann finalmente no aprobó su fichaje por lo que, de momento, continuará en las filas de Universidad Católica.

Una de las posibles bajas de Universidad Católica para la segunda parte de la temporada no se cristalizó, pues Diego Buonanotte finalmente no tendrá la opción de arribar al fútbol de Bolivia donde parecía tener todo absolutamente encaminado para su llegada como fichaje estelar del Jorge Wilstermann.

Desde hace algunos días se ha estado hablando insistentamente de la posibilidad que el argentino vaya al campeonato altiplánico, al punto que el presidente del club había prácticamente confirmado su llegada. "Eso lo está viendo la Comisión Técnica en estos momentos, no podemos dar una información final hasta que esté todo firmado", dijo el presidente Gary Soria a Redgol.

"Estamos interesados, es un gran jugador y nos encantaría contar con él. No creo que tengamos mucho que esperar, en cualquier momento se concreta ese asunto con toda seguridad", puntualizó en ese momento.

Sin embargo, las cosas no terminaron siendo como se esperaba y el experimentado volante de 34 años finalmente no concretará su salida del cuadro cruzado pues así lo informó la prensa boliviana, pues el último paso para cerrarse la operación no se cumplió y las negociaciones se paralizaron.

La información la dio a conocer el periodista Gabriel Gumucio a través de su cuenta de Twitter. "Se cayó lo de Diego Buonanotte. A pesar del acuerdo que se tenía, esta mañana en reunión de directorio desde Wilstermann descartaron su fichaje", escribió el reportero en la red social.