El experimentado delantero Ariel Nahuelpán, que suma más de cien goles en su carrera y tiene padre nacido en Villarrica, adquirió la nacionalidad chilena por sangre la semana pasada y espera cumplir su sueño. "Me gustaría jugar en Chile", confiesa en diálogo con Redgol.

Con más de 120 goles en toda su carrera y títulos en Brasil, México y Uruguay; Ariel Nahuelpán podría darse por realizado. Pero el delantero quiere un desafío más y sobre todo ahora, que estrenará ciudadanía: la semana pasada se nacionalizó chileno.

El padre del ariete de 34 años nació en Villarrica y su apellido revela el origen. Por algo es el "máximo goleador mapuche del mundo", un rótulo que pretende revalidar en nuestro país. "Me impresionó el título, así que es un desafío lindo, algo soñado", explica en diálogo con Redgol.

Nació en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires de donde es originario el grupo musical Catupecu Machu. Surgió de Nueva Chicago y pasó por Brasil (Coritiba e Inter), España (Racing de Santander), Ecuador (Liga y Barcelona) y México (Pumas, Pachuca, Tijuana y Querétaro) antes de ser campeón en Uruguay con Peñarol a principios de diciembre.

Luego ratificó su nacionalización. "El proceso fue exitoso, lo hice desde Uruguay. Hace un tiempo estaba buscando este papel para cambiar de país y se dio con éxito. Todavía no voy a Chile y no sé cómo serán las sensaciones, pero me imagino serán lindas", asegura.

Nahuelpán quiere jugar en el fútbol chileno



Ariel Nahuelpán aclara que no ha tenido "contacto" con el fútbol chileno "todavía", pero se tiene fe. "Puede irme bien. Estuve en muchos países, jugué como 9 de área, pero también depende de la filosofía del equipo. Soy asociativo, puedo adaptarme rápido y hacer goles, que es lo principal para que el equipo gane", puntualiza.

El ariete regresó con su familia a Ecuador tras disfrutar las vacaciones y tiene el celular cargado. "Sé que en Chile salió campeón la Católica, ahí está mi amigo (Diego) Buonanotte y obvio que me gustaría jugar una copa internacional, siempre es bueno jugar donde te ve todo América", se ilusiona.

"Confío en que se den las cosas de la mejor forma. Estoy en la expectativa de escuchar propuestas y esperemos que se den", concluye el delantero a la espera de una oportunidad en la que es su patria oficialmente hace una semana.

