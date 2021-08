A lo largo de la historia, las fronteras de la nación mapuche han ido más allá de la Cordillera de Los Andes. En Chile y Argentina hay reconocimiento del pueblo originario y su descendencia es orgullosa de llevar esta historia en la sangre, sin importar la bandera.

Con este tinta surge la odisea de Ariel Nahuelpán, delantero argentino de alta envergadura (1,87 mt), inmenso recorrido y gran producción goleadora: más de 120 goles en las ligas de primera de Argentina, Brasil, España, Ecuador, México y Uruguay.

A los 33 años, el goleador se confiesa con Redgol y revela su más profundo deseo. "Quiero jugar en Chile. Es algo familiar que viene desde que soy chico. Mi padre es de Villarrica... me acuerdo de la revista Condorito en mi niñez", reconoce el ariete en exclusiva.

"Mi padre me hablaba de Colo Colo, pero también de Iván Zamorano y de Marcelo Salas, en esa época gloriosa de River Plate. Él siempre tuvo el sueño de que yo jugara en Chile y en lo deportivo uno apuesta por seguir creciendo", reflexiona desde Uruguay.

Video | Un golazo de Ariel Nahuelpán por Querétaro

Pese a su extensa carrera, mantiene la deuda de regresar a nuestro país. "Fui por última vez en 1996 y quedé enamorado de Chile. Fue algo hermoso, la gente es muy educada, muy de respeto. Me acuerdo de esos momentos y quedé enamorado", recuerda Nahuelpán.

"Por temas deportivos no tuve la oportunidad de volver, ni tampoco jugué copas contra algún equipo chileno, pero es hermoso. Es un sueño familiar que mis hijos puedan vivir tranquilos, bien, con salud, que tengan posibilidades de crecer donde mi papá nació", explica.

Ariel Nahuelpán jugó en cuatro equipos del fútbol mexicano y totalizó 48 goles

Le dicen El Toro o El Loco. Y sus virtudes son bastante claras. "Soy un 9 de área potente, muy referente de área. Tengo buena técnica, entonces me apoyo bastante. No me caracterizo sólo por el área, sino que también puedo jugar con otro 9 al lado", se define.

En su carrera guarda hermosos recuerdos como compañero de Chrstian Bravo, el año pasado en Peñarol de Uruguay, y Waldo Ponce, durante el paso del zaguero por Racing de Santander en España. "Una persona divina y qué jugador", apunta sobre el defensor.

Ariel Nahuelpán tiene contrato hasta fines de temporada con Peñarol de Uruguay y luego quiere jugar en el fútbol chileno

De ahí sus buenas impresionas sobre el fútbol chileno. "Me guío también por los jugadores de selección, que están en Europa, los que fueron bicampeones de América con un equipo de mucha jerarquía", agrega el goleador.

Su padre lo mantiene al día "con las noticias y el clima de Chile", pero la mayor vinculación está en los genes. "Mi sangre es chilena, mis hijos heredaron esa sangre, mi hija nació hace cinco días y tiene los rasgos muy marcados. Mi esposa es ecuatoriana y sólo heredó parte de los ojos, pero mi hija es mapuche", advierte.

Ariel Nahuelpán vistió la camiseta de Racing de Santander en La Liga de España

Por eso se siente preparado para ir por esta nueva ilusíón. "Todo es un complemento deportivo, familiar y de vida. Este es un sueño familiar y estaria bueno que pudiera abrirse una puerta. Me siento parte de Chile", completa.

