Carlos Palacios es uno de los nombres que Nicolás Córdova no ha considerado para el nuevo proceso de la Roja. Pese a su presente en Boca Juniors, la Joya no ha vuelto a vestir la camiseta de la selección chilena desde que Ricardo Gareca lo marginó en 2024.

Su polémica liberación en medio de una difícil fecha clasificatoria para Chile a fines del año pasado lo sacó del equipo de Gareca, aunque el ex seleccionador declaró que siempre lo tuvo en cuenta. Por su lado, Córdova no ha explicado sus razones para no citar al futbolista de Boca.

Ahora, el mismo Carlos Palacios se refirió a su ausencia en la selección nacional. En D Sports, le consultaron si tiene una deuda con la Roja y el jugador fue claro en declarar que quiere estar.

“No sé si tengo una deuda, pero capaz puedo aportar mi granito de arena. Juego en el mejor club de Sudamérica, uno de los mejores del mundo, y a veces está ese tema de la selección, acá me preguntan si alguien se ha contactado conmigo, me preguntan los dirigentes o el cuerpo técnico”, señaló.

Esto dijo Carlos Palacios sobre la Roja, donde no es considerado desde 2024 | Photosport

ver también Carlos Palacios cuenta su deseo de volver a Colo Colo: “Quedaron cosas pendientes”

Carlos Palacios se sincera sobre su ausencia en la Roja

“Yo no lo siento como una deuda, pero obviamente que son cosas que uno quiere vivir y quiere jugar también“, agregó Carlos Palacios.

Publicidad

Publicidad

Su último partido con la camiseta de la Roja fue 11 de octubre de 2024 en la derrota contra Brasil en el Estadio Nacional. Fue después de ese partido que pidió ser liberado por “problemas personales”, ausentándose del siguiente partido contra Colombia y quedando marginado hasta ahora.