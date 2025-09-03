El mercado de fichajes en el extranjero estuvo a nada de causar un terremoto en Colo Colo. El Cacique no tuvo refuerzos para la segunda rueda y, justo cuando cierra el libro en Brasil, hubo una oferta que llegó a sacudir las cosas.

Vasco da Gama vino a buscar a Alan Saldivia después de muchos meses mirándolo. El elenco brasileño quería al defensor a toda costa, pero pese a haber presentado una propuesta formal.

La dirigencia de Blanco y Negro le dio un portazo al Gigante de Colina al considerar que era muy poco lo que estaba ofreciendo. Sin embargo, se desconocía de montos hasta este miércoles, donde por fin salieron a la luz los detalles.

La plata que Colo Colo rechazó de Vasco da Gama por Alan Saldivia

Colo Colo no aceptó la oferta que hizo Vasco da Gama por Alan Saldivia, transformando en un misterio los montos. El club se negó a dejar partir al uruguayo al considerar poco lo que estaba poniendo el Gigante de Colina en la mesa y este miércoles hubo novedades.

Alan Saldivia no se moverá de Colo Colo luego del interés de Vasco da Gama. Foto: Photosport.

Después de muchas preguntas que dejó la propuesta, el periodista Daniel Arrieta contó la firme. A través de las pantallas de TNT Sports el reportero albo contó cuánto fue lo que ofrecieron desde Brasil por el zaguero y aclaró la fórmula que buscaron acordar.

“La oferta del Vasco da Gama por Saldivia era de 500 mil dólares ahora por el préstamo hasta junio del próximo año. Además había una opción de compra obligatoria del 70% del pase del jugador, fijada en 1.5 millones de dólares“, señaló.

En esa misma línea, remarcó que “en total la operación era de 2 millones de dólares y Colo Colo mantenía el 30% del pase del jugador. Incluso era mejor que la oferta del Houston Dynamo, ya que ahí la opción de compra era si jugaba el 50% de los minutos en la temporada“.

Finalmente, el periodista avisó que los agentes del zaguero no quedaron nada de contentos con el portazo. “Hay molestia en el lado de Alan Saldivia porque no se pudo dar esta negociación y el jugador va a tener que seguir en Colo Colo“.

Colo Colo no deja partir a Alan Saldivia y se queda con un jugador que no ha tenido un buen año. El Cacique apuesta por el repunte del zaguero para así venderlo el otro año y no tener que apagar un incendio como ocurrió con la salida de Maximiliano Falcón.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia no va a Vasco da Gama y se queda en Colo Colo, donde ha logrado disputar 94 partidos oficiales hasta ahora. En ellos no tiene goles, ha aportado con 3 asistencias y llega a los 7.887 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo no escuchará más ofertas por sus figuras y se enfoca en lo que será la Supercopa de Chile. El Cacique enfrenta a la U en el Estadio Santa Laura el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

