Colo Colo venció a Ñublense y sumó tres puntos claves en la Liga de Primera. Ahora, los albos cambian la página rápidamente y se enfocan en el partido contra Unión Española, otro de los encuentros que deben superar para seguir soñando con la clasificación a Copa Sudamericana.

El duelo contra los hispanos está pactado para este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Santa Laura. Y lo que muchos se preguntan es si Arturo Vidal estará disponible para dicho encuentro, sobre todo considerando la baja de Víctor Felipe Méndez.

El King no viajó a Chillán por una contractura en el isquiotibial derecho, según detalló el parte médico de Colo Colo. Por su lado, Fernando Ortiz declaró que “el lunes volvemos a entrenar. Ese día lo voy a ver”.

Ahora, Daniel Arrieta dio más detalles sobre el estado de Arturo Vidal. Primero, aclaró que “para Fernando Ortiz, es titularísimo”. Después, que “el miércoles o jueves se verá si Vidal puede volver, o si quedará afuera y vuelve para el siguiente partido para que se recupere de buena manera de esta contractura”.

Arturo Vidal sufrió una contractura y en Colo Colo lo esperan | Photosport

La situación de Arturo Vidal en Colo Colo

Así las cosas, Fernando Ortiz sigue analizando la situación de Arturo Vidal en Colo Colo. El DT está obligado a ganar (y esperar un tropiezo de otros equipos) para seguir soñando con la clasificación a Copa Sudamericana 2026, algo que además podría definir su futuro en el Cacique.

Para terminar la temporada, los albos enfrentarán a U. Española (sábado 8 de noviembre), U. La Calera (fin de semana del 23 de noviembre), Cobresal (fin de semana del 30 de noviembre) y Audax Italiano (fin de semana del 7 de diciembre).