La continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo está en ascuas, considerando además que el Cacique ni siquiera tiene asegurada la participación internacional de cara al 2026 tras una presente temporada amarga e irregular, que incluso vio la salida del entrenador, Jorge Almirón.

“Me renovaron un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos que es lo mejor“, dijo hace unos días el King.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, el ex compañero de mil batallas con Vidal, Gonzalo Jara, manifestó que “creo que va netamente por un tema que instaló Arturo en la mesa, el entrenador dice que sigue contando y quiere contar con él. Yo creo que es algo personal de él”.

“Quizás puede tener una oportunidad de salir, se puede interpretar de muchas maneras. Como yo lo interpreto es que no le quiere hacerle daño, entre comillas, a Colo Colo. Se ha hablado y se ha cuestionado muchas veces algo que no me gusta tocar pero que es el dinero, cuánto gana o por qué lo gana”, agregó el ex defensa.

ver también Vidal deja en duda su continuidad en Colo Colo: “Nunca seré un estorbo para mi equipo”

Jara le recomienda a Vidal seguir como sea en Colo Colo y terminar su carrera de blanco

Jarita complementa “pero de eso son responsables para mí los dirigentes, primero en llevar un jugador de la calidad de Arturo Vidal y que saben lo que puede costar o llegar a ganar”.

Gonzalo Jara se refirió al futuro de Vidal, que el mismo Rey Arturo dejó en duda.

Publicidad

Publicidad

Según el otrora jugador de Colo Colo, Universidad de Chile y la selección chilena, “después de eso, no sé si es por el rendimiento, yo no veo un Arturo Vidal terminando su carrera en otro lugar, entonces desde ese lugar creo que también es un poco poner en la mesa el decir: bueno, si ustedes quieren que yo no continúe no tengo ningún problema, puedo salir para no hacerle daño al club. Pero para mí es un tema netamente personal”.

“Pero también lo tomo desde el otro lugar: bueno, si no tengo copas internacionales prefiero no estar. Se puede interpretar de muchas maneras, y el hincha ahí también ojo con eso, porque el hincha puede que no esté conforme, pero si Colo Colo no clasifica a copas internacionales es donde más querría tener a Arturo Vidal”, expone tajante el oriundo de Hualpén.

ver también Dani Arrieta cuenta por qué Vidal pone en duda su futuro en Colo Colo: “No está cómodo”

Gonzalo Jara sentencia: “O sea, va más allá de lo personal que uno quiera lograr clasificarse a una Copa Libertadores o Sudamericana. Si a Colo Colo, a este equipo y a Arturo Vidal les tocó quedarse para jugar solamente campeonato nacional, creo que el hincha de Colo Colo lo va a querer seguir viendo“.

Publicidad