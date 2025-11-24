Si bien Arturo Vidal no fue titular en Colo Colo, igual fue protagonista ante Unión La Calera. Esto le valió críticas de Claudio Borghi, a quien no le agradó algo que hizo.

El King viene saliendo de algunas molestias físicas, por lo que Fernando Ortiz decidió que no fuera de la partida ante los Cementeros. Los Albos no tuvieron problemas para ganar por 4-1 y Vidal terminó ingresando en la segunda parte del encuentro.

El cuestionamiento de Borghi a Vidal

Arturo Vidal cuando va a la banca, suele ser un jugador muy participativo, al nivel del entrenador. Esta actitud a muchos técnicos no les agrada y si bien Fernando Ortiz no ha dicho nada al respecto en Colo Colo, Claudio Borghi le criticó esto al King.

“A mí no me parece que Arturo Vidal esté al lado del entrenador dando indicaciones y hablándole a los compañeros de forma directa. Entiendo un grito, pero el jugador grita más que el entrenador. El entrenador le da una tranquilidad al equipo y el compañero de al lado (…) A mí no me parece, nunca lo he visto“, indicó el Bichi en Radio Futuro.

“Cuando tú eres técnico agradeces que la banca esté mirando el partido porque así se dan cuenta los errores que están cometiendo y se hace más fácil entrar, pero después Vidal entra y no soluciona el problema“, repasó Borghi al oriundo de San Joaquín.

No es primera vez que Arturo Vidal tiene esta actitud en un partido de Colo Colo. Con Jorge Almirón ya había sucedido. “A mí me llama la atención que casi se ponga a ser el entrenador del equipo y eso no corresponde“, cerró el campeón del mundo.

Vidal suele dar instrucciones cuando es suplente. Imagen: Photosport

En la temporada 2025, Vidal ha disputado 26 partidos: 3 goles y 1 asistencia. No ha tenido el mejor año y ha sido objeto de muchos cuestionamientos futbolísticos. Ahora Bichi Borghi le suma una nueva crítica a quien dirigió en Colo Colo y la selección chilena.