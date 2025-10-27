Lo tenían al alcance de sus manos. Colo Colo desperdició una oportunidad única para acortar distancias y seguir en la pelea por un cupo a torneos internacionales en 2026, al no poder vencer a Deportes Limache tras un 2-0 a su favor, que derivó en empate por 2-2.

Con 12 puntos en disputa, la diferencia con Cobresal, que tiene el último puesto para Copa Sudamericana es de seis, algo que preocupa a dirigentes, hinchas y sobretodo a los futbolistas, apuntados como responsables del fracaso que es el año del Centenario del club.

Uno de ellos es Vicente Pizarro, la figura alba en el empate de Colo Colo, que en conversación con TNT Sports reconoció que el equipo vive un mal momento deportivo, y el primer paso es asumirlo para después enfocarse en ganar o ganar su próximo encuentro.

ver también Colo Colo no puede con su “bestia negra”: Limache le quita puntos y lo aleja de las copas

Pizarro asume crisis deportiva en Colo Colo

“Este año ha sido de muchas dificultades. Muchos problemas en todos lados. El único objetivo que nos queda es clasificar a una copa internacional. Sabemos lo que exige Colo Colo. Deberíamos estar peleando el campeonato y ahora debemos asumir (el mal momento)”, afirmó uno de los capitanes albos.

En esa línea, Pizarro reconoce que “somos muy intermitentes, y debemos mantener el juego los 90 minutos”, para luego defender a su técnico Fernando Ortiz. “Día a día se ve su trabajo, hemos tenido un alza, pero necesitamos dar un esfuerzo más para volver a ganar”, asegura.

Sobre lo que ocurrió ante Limache, el “Vicho” expresó que “no era un partido para irnos así. Creo que lo pudimos haber ganado. Se hizo complicado con las expulsiones, pero era para irse con los tres puntos“, para luego dejar en claro la presión para sumar un triunfo el próximo sábado ante Ñublense en Chillán.

Publicidad

Publicidad

“Ha sido un año difícil y necesitamos ganar sí o sí. Hay mucha frustración. Trabajamos para ganar y no se está dando. Hay que asumir la responsabilidad para ganar el sábado sea como sea”, finaliza Pizarro, quien acabó el juego como capitán en Colo Colo.

Los números del “Vicho” en 2025

Entre torneos locales y Copa Libertadores, Vicente Pizarro disputó hasta ahora con Colo Colo un total de 2.614 minutos en cancha durante 35 encuentros, en los que registra cinco goles y seis asistencias.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan los albos?

Por la fecha 26 en Liga de Primera, el Cacique visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, el sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas.