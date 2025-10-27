Colo Colo vive un complicado panorama con el único objetivo que pude sumar en una temporada que ha sido para el olvido, justo en la celebración del centenario que, se supone, sería gloriosa en la Liga de Primera 2025.

Ahora con el agónico empate 2-2 ante Deportes Limache, los dirigidos por Fernando Ortiz ven complicado hasta la idea de meterse en la Copa Sudamericana, donde Cobresal le saca seis puntos de distancia.

Con cinco partidos por disputar por delante, el plantel del Cacique se ha empezado a derrumbar, donde fue un emblema del club el que tiene la gran solución.

Fue el Coca Mendoza quien conversó con Redgol, donde aseguró que era el momento de bajar la cortina para estos 100 años y ya pensar en el torneo del próximo año.

Colo Colo puede quedarse sin copas internacionales el próximo año. Foto: Photosport

¿Qué dice Gabriel Mendoza del centenario de Colo Colo?

Gabriel Mendoza siempre habla de corazón cuanto se tiene que referir a Colo Colo, pero, en esta oportunidad, mastica la rabia que sienten los hinchas del club luego de un empate ante Limache.

“Hace rato que Colo Colo ya venía mostrando que no tenía ninguna posibilidad, con esto no clasificamos a copas internacionales y hay que preocuparse del próximo año para empezar de cero, ya tocamos fondo, que es lo peor de todo”, fue enfático Mendoza.

Con cinco partidos por delante y seis unidades abajo de Cobresal, quien es por ahora el último clasificado a la Copa Sudamericana, la tarea se hace cada vez más difícil para los albos.