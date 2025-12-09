Universidad de Chile cerró el 2025 con una clasificación a Copa Sudamericana, por lo que ya están con la mente puesta en lo que será la próxima temporada, donde los azules podrían experimentar grandes cambios en el plantel.

Ante la inminente salida de Gustavo Álvarez, se suma la posible salida de distintas de sus figuras, entre ellas la de los delanteros Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, tras el fin de su préstamo, y Lucas Assadi quien despertó el interés de otros clubes.

Por estos motivos, y ya pensando en el mercado de fichajes, la U ha comenzado a analizar los posibles refuerzos para la próxima temporada y aseguran que comenzó los primeros acercamientos con un delantero uruguayo.

El delantero que está en la mira de la U

Según revela el periodista Renzo Luvecce, Maximiliano Silvera, una de las principales figuras de Peñarol está en el radar de los azules. “Finaliza su contrato a finales de diciembre del presente año y quedará libre. Me indican que La U se comunicó con su entorno”, asegura a través de sus redes.

Asimismo, añade que por el momento no hay nada formal. “El llamado fue para conocer su situación contractual, es una oportunidad de mercado, considerando que quedará con el pase en su poder y gusta por sus características de juego, aporta desde lo colectivo y siempre genera peligro”.

De quererlo, la U no corre sola

Según revela el medio El País, Peñarol quiere renovar a Silvera para la próxima temporada debido a su gran temporada, convirtiéndose en una pieza clave de la delantera. Sin embargo, Nacional, uno de sus rivales, también lo quiere.

En conversación con La Mañana del Fútbol, Jadson Viera, DT de Nacional, reveló que conversó con el jugador. “Quería ver la realidad de la situación. Antes no me había enterado de nada y quería saber lo que piensa el jugador. Simplemente fue eso”.

Agregando que él llamó al jugador y que la conversación fue corta. “Porque hay sondeos fuertes de afuera y a mí no me gusta la vuelta. Fui derecho para saber un poco y no creo que esté tan definido. Esa es la verdad”.

