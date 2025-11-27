El retiro del fútbol de Humberto “Chupete” Suazo no solo causó ruido en Chile, sino que también en México. Es por esto que Monterrey quiso homenajearlo con más que palabras bonitas.

El sanantonino decidió colgar los botines de manera definitiva en San Luis de Quillota, lo cual generó el agradecimiento generalizado del fútbol chileno por su aporte. Claro que en México no se quisieron quedar atrás y Rayados dio una muestra que revela el gran cariño que sienten por Suazo.

El homenaje eterno a Chupete Suazo

Humberto Suazo brilló en diversos clubes, como San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo y Monterrey. En tierra azteca tienen una verdadera devoción por el hombre venido del planeta gol, por lo que no se quisieron quedar solo en palabras bonitas.

En Rayados Suazo jugó entre 2007 y 2014, salvo los primeros meses de 2010 donde estuvo a préstamo en Real Zaragoza. En ese periodo disputó 255 goles y anotó 121 goles. Además, ganó dos veces el título de liga del fútbol mexicano y en tres ocasiones la Concachampions. Para muchos, es la mayor leyenda del club.

Ante la noticia de su retiro, Monterrey invitó a Chupete Suazo y a su familia al Estadio BBVA y revelaron un increíble homenaje: bautizaron con su nombre una de las calles al interior del recinto deportivo donde hacen de local.

De esta manera, la leyenda del nacido en San Antonio será eterna en el club y generaciones tras generaciones, pasarán por la calle Humberto Suazo. Su nombre quedará grabado para siempre entre los fanáticos de los Rayados.

Por si fuera poco, en el partido de Monterrey contra América por los cuartos de final de la Liga MX, la hinchada del club mostró una bandera gigante de Suazo y Sergio Canales, volante español de Rayados, celebró el primer gol llevando sus dedos a sus orejas, festejó que patentó el gran Chupete. Emotivos homenajes para el ahora entrenador de San Luis de Quillota.