Se fue uno de los jugadores más queridos del fútbol nacional. Humberto Suazo colgó, definitivamente, los botines, tras 25 años de carrera. Un cuarto de siglo en el que tuvo que dejar el Planeta Gol para compartir con los terrícolas.

Durante su carrera, no solamente desplegó alegrías en nuestro país, sino que también en otros rincones del mundo. Uno donde definitivamente Chupete es un ídolo es en Monterrey.

Allí, fue goleador de Rayados durante mucho tiempo. Hizo cuantos goles se le ocurrió hacer, ganando dos torneos aztecas y tres ConchaChampions. Además, fue elegido el mejor futbolista de México en 2009.

Una de las mejores duplas goleadoras de todos los tiempos

En Monterrey, Humberto Suazo compartió con un tremendo delantero mexicano. Se trata de Aldo de Nigris, con quien formó una de las duplas históricas más goleadoras de México en toda su historia.

Su relación no fue siempre tranquila. De hecho, el propio Aldo de Nigris aseguró que, en una ocasión, estuvo a punto de pelearse a los combos con el delantero chileno. “Tenía un carácter complicado, a veces no le gustaban ciertas cosas, él era una estrella del equipo, pero no por ser mala persona, él fue después madurando mucho“, dijo el azteca, en 2020, conversando con TUDN.

Pese a ese momento, De Nigris y Suazo son grandes amigos. De hecho, el propio mexicano confesó que mantienen contacto con el Chupete y que han generado una relación de mucho cariño.

Palabras de De Nigris para Chupete

En conversación con AS Chile, el delantero mexicano mandó un sentido mensaje a Humberto Suazo en su despedida, asegurando que ha estado en contacto con él, en este proceso. “He conversado con él. Estamos en contacto, porque es alguien que quiero mucho. En Monterrey me hizo crecer como jugador y siempre voy a estar agradecido de él. Hicimos una bonita amistad“, aseguró.

De Nigris jugó en la Selección de México | Getty Images

“Yo le dije que no era algo triste, sino que era un momento para honrar y de alegría. Dejó un legado en donde estuvo y conectó con la gente, que es lo más difícil. Con su calidad, además, hizo mejores a los compañeros. En los momentos complicados, cuando yo pasaba una mala racha, siempre me buscaba y trataba de que yo hiciera el gol. Y de mi parte era lo mismo. Para mí, él es un crack. Estoy muy contento de haber compartido esa época“, cerró el delantero cuate.

