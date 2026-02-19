Un inesperado traspaso protagoniza Ignacio Saavedra en el fútbol europeo. Esto porque deja atrás a Sochi y será nuevo jugador de Rubin Kazán de Rusia. Un salto para su carrera.

Saavedra comenzó a destacar desde muy joven en Universidad Católica, donde fue parte del histórico tetracampeonato del club. Por esta razón, en el 2024 llegó al fútbol ruso. Allá las ha vivido todas, pero ahora dará un importante paso de cara a su futuro.

El cambio de camiseta de Saavedra

En Sochi, rápidamente Ignacio Saavedra mostró sus grandes condiciones. Pese a que perdieron la categoría en la temporada 2024-2025, el chileno se mantuvo en el club como una de sus buenas figuras, ganándose el cariño de los rusos. Incluso, es uno de los capitanes.

El problema es que el equipo no levanta cabeza. De regreso en la Primera División de Rusia, el club de Saavedra se mantiene en el último puesto y son candidatos a perder la categoría nuevamente. Lo positivo es que el rendimiento de Saavedra no ha pasado desapercibido.

El Rubin Kazán puso la mirada en el formado en Universidad Católica y de no mediar nada extraño, el chileno pasará a sus filas. El periodista Andrey Pankov confirmó que el acuerdo es total y que incluso, Sochi ya está mandando los documentos correspondientes.

Las condiciones son que Saavedra pasará a préstamo y que quedará fijada una opción de compra por 1.3 millones de euros. De esta manera, el seleccionado chileno podrá salir de un equipo que pelea por el descenso a otro que tiene mayores aspiraciones.

Ignacio Saavedra disputó 73 partidos en Sochi, con 6 goles y 8 asistencias. Imagen: Instagram

Rubin Kazán se encuentra en el 7° lugar de la liga rusa. Hace algunos años, tuvo sus momentos de gloria y solía jugar competiciones europeas, posibilidad que ya no existe como parte de las sanciones contra su torneo por la guerra con Ucrania.